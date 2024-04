Pri slovenski manjšini na Hrvaškem učenje slovenskega jezika zelo problematično

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo danes na obisku na Hrvaškem, kjer se bo na Reki in v Lovranu sestal s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine.

Minister bo najprej obiskal Lovran, kjer se bo sestal s predsednikom sveta za slovensko narodno manjšino primorsko-goranske županije in Slovenskega kulturnega društva Snežnik Lovran Vasjo Simoničem. Spremljala ga bo državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Huma, so sporočili iz urada.

Obisk bo nadaljeval na Reki. Tam se bo najprej sestal z ravnateljem in učenci Osnovne šole Kozala, ene od dveh mestnih osnovnih šol na Reki, na katerih poteka pouk slovenskega jezika. Nato bo obiskal tamkajšnji Slovenski dom, kjer se bo srečal z vodstvom Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, predsednico Barbaro Riman in podpredsednico Jasmino Dlačić, ki je tudi predsednica reškega Slovenskega društva Bazovica.

Slovenska skupnost si želi vsaj en vrtec v slovenščini

Izzivi slovenske manjšine na Hrvaškem se ponavljajo, zlasti pa je problematično učenje slovenskega jezika. Na to že ves čas opozarja tudi Rimanova, ki največjo težavo vidi v pomanjkanju učiteljev za pouk slovenščine v hrvaških šolah.

Slovenska skupnost si že od leta 2008 prizadeva tudi, da bi na Hrvaškem imela vsaj en vrtec v slovenščini.

Upad slovenske manjšine

Rezultati zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2021 so pokazali padec števila pripadnikov slovenske manjšine, a nekateri ocenjujejo, da takrat ni bilo popisanih skoraj štiri tisoč Slovencev.

Po popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem uradno živi 7.729 Slovencev, kar je za okoli 30 odstotkov manj kot po popisu prebivalstva iz leta 2011, medtem ko se je število celotnega prebivalstva na Hrvaškem zmanjšalo za malo manj kot deset odstotkov.

Ker so rezultati popisa prebivalstva iz leta 2021 pokazali padec števila pripadnikov slovenske manjšine, je ta od zadnjih manjšinskih volitev leta 2019 izgubila tudi pravico do svojega predstavnika v nekaterih hrvaških županijah.

Arčon se je na Hrvaškem nazadnje mudil novembra lani, ko je obiskal vzorčno turistično-izobraževalno kmetijo Gorski kotar v Prezidu in se srečal tudi s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine.

Septembra lani je Hrvaško obiskala tudi predsednica komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. To je bil prvi obisk komisije na Hrvaškem od leta 2017.