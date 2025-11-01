Iga Swiatek zaključni turnir v Rijadu odprla s suvereno zmago

Z zanesljivo zmago Poljakinje Ige Swiatek nad Američanko Madison Keys s 6:1, 6:2 se je v Rijadu v Savdski Arabiji začel zaključni turnir WTA, na katerem nastopa osem najboljših posameznic in dvojic z računalniške lestvice.

Najboljše igralke bodo drugič zapored sezono končale na Arabskem polotoku, tako kot že vrsto let pa bo tekmovanje potekalo v skupinskem delu s polfinaloma in finalom.

V skupini Steffi Graf nastopajo Arina Sabalenka (1. na lestvici WTA), Coco Gauff (8.), Jessica Pegula (5.) in Jasmine Paolini (8.), v skupini Serena Williams pa Iga Swiatek (2.), Amanda Anisimova (4.), Jelena Ribakina (6.) in Madison Keys (7.).

Danes sledi še drugi dvoboj v skupini Serena Williams med Američanko Anisimovo in Kazahstanko Ribakino, v nedeljo pa je na vrsti skupina Steffi Graff najprej z dvobojem med Belorusinjo Sabalenko in Italijanko Paolini, ki je edina igralka, ki nastopa tako med posameznicami kot v paru z rojakinjo Saro Errani, s katero sta prvi nosilki, ter ameriškim obračunom Gauff - Pegula.

Tekmovanje se bo končalo v soboto, 8. novembra, udeleženke pa si bodo razdelile 13,5 milijone evrov. Neporažena zmagovalka turnirja lahko prejme maksimalno nagrado 4,5 milijone evrov.

Naslova branita Američanka Coco Gauff ter kanadsko/novozelandska dvojica Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

Rijad, zaključni turnir WTA:

- skupina Serena Williams, 1. krog:

Iga Swiatek (Pol) - Madison Keys (ZDA) 6:1, 6:2;

Španska teniška igralka Cristina Bucsa bo prvič igrala za turnirski naslov WTA. Foto: Guliverimage

Španka Bucsa in Kanadčanka Mboko v finalu Hongkonga

Španka Cristina Bucsa in Kanadčanka Victoria Mboko bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (236.415 evrov nagradnega sklada. Prva je s 6:3 in 6:1 v polfinalu gladko izločila Mayo Joint, peto nosilko iz Avstralije. Tretja igralka turnirja Mboko je z več dela s 2:6, 6:3 in 6:2 premagala Leylah Fernandez, drugo nosilko iz Kanade.

V Moldaviji rojena Cristina Bucsa, ki od leta 2015 igra za Španijo, bo prvič igrala za turnirski naslov WTA. V četrtfinalu sedemindvajsetletnici ni bilo treba igrati, ker je prva nosilka Belinda Bencic že pred tekmo zaradi poškodbe dvoboj odpovedala.

Tudi 19-leta Victoria Mboko, katere starši so iz Demokratične republike Kongo pribežali v Kanado, ko je bila stara dva meseca, ni odigrala celotnega polfinalnega dvoboja proti Rusinji Ani Kalinski. Šesta nosilka je po vodstvu tekmice s 6:1 in 3:1 partijo predala. Mboko je avgusta letos osvojila svoj prvi turnir WTA, ko je v finalu kanadskega odprtega prvenstva ugnala Japonko Naomi Osako.

Hongkong, WTA 250 (236.415 evrov):

- polfinale:

Cristina Bucsa (Špa) : Maya Joint (Avs/5) 6:3, 6:1;

Victoria Mboko (Kan/3) : Leylah Fernandez (Kan/2) 2:6, 6:3, 6:2.

Avstrijka Tagger in Rusinja Blinkova v finalu v kitajskem Jiujiangu

V finalu teniškega turnirja v kitajskem Jiujiangu (236.415 evrov nagradnega sklada) bosta igrali igralki, ki nista bili med nosilkami. Avstrijka Lilli Tagger je v polfinalu izločila drugo postavljeno Viktorijo Golubic iz Švice s 6:1, 4:6 in 7:5, Rusinja Ana Blinkova pa je bila s 6:4 in 6:4 boljša od Čehinje Dominike Šalkove.

Lilli Tagger, šele 17-letna tekmovalka iz Tirolske, je za nastop dobila posebno povabilo kitajskih organizatorjev. Presenetljivo je prišla do polfinala in to brez izgubljenega niza. Stopničko nižje pa je izločila branilko naslova Golubic iz Švice. Pred tem je pri zaostanku z 2:5 rešila tri zaključne žogice tekmice za zmago. Tagger je se po po izjemnem preobratu in zmagi zahvalila tudi svoji italijanski trenerki Francesci Schiavone. Sedaj lahko postane prva avstrijska zmagovalka turneje WTA po letu 2013. Poleti je že osvojila mladinsko odprto prvenstvo Francije.

Deset let starejša Moskovčanka Blinkova, ki je v četrtfinalu ugnala tretjo nosilko iz ZDA Alycio Parks, bo igrala za svoj drugi turnirski naslov. Pred dvema letoma je bila najvišje na svetovni lestvici, ko je bila 34., sedaj je nekaj pod stotim mestom. Njena finala tekmica pa še nikoli ni bila pod dvestotim.

Jiujiang, WTA 250 (236.415 evrov):

- polfinale:

Ana Blinkova (Rus) - Dominika Šalkova (Češ) 6:4, 6:4;

Lilli Tagger (Avt) - Viktorija Golubic (Švi/2) 6:1, 4:6, 7:5.

Preberite še: