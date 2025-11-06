V živo: Celje pred polnimi tribunami proti poljskemu velikanu za tretjo zmago

Nogometaši Celja v tretjem krogu ligaškega dela konferenčne lige ob 18.45 na razprodanem stadionu Z'dežele (skoraj 8.000 navijačev) gostijo poljsko Legio iz Varšave, za katero nastopa Petar Stojanović. Varovanci Alberta Riere želijo nadaljevati zmagoviti niz v Evropi, s tem pa bi postali prvi slovenski klub v zgodovini državne samostojnosti, ki bi ugnal eno od poljskih ekip. Na delu so še štirje slovenski legionarji. Rijeka, s katero se bodo Celjani pomerili prihodnji mesec, z Dejanom Petrovićem gostuje v Gibraltarju.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 6. november:

Tukaj je prva enajsterica Alberta Riere:

Franko Kovačević je z naskokom najboljši strelec konferenčne lige. Foto: Guliverimage Trener Albert Riera prejema vse več priznanj za uspešno delo v Celju. Deležen je zanimanja tujih klubov, pred srečanjem z Legio so odmevala zlasti namigovanja o tem, da bi lahko kariero nadaljeval pri beograjski Crveni zvezdi. Vodilni slovenski prvoligaš želi po atenskem Aeku in irskem Shamrock Roversu zmagoviti niz v ligaškem delu konferenčne lige nadaljevati tudi proti varšavski ekipi. Poljski velikan ima skoraj štirikrat večjo vrednost ekipe, a na lestvici gleda v hrbet Rierovi četi, ki se je na krilih serijskega strelca Franka Kovačevića povzpela tik pod vrh. Zaseda visoko tretje mesto, ligaški del pa želi skleniti med najboljših osem, kar bi ji omogočalo neposreden preboj v osmino finala. Če bi dobili srečanje, bi postali prvi slovenski klub, ki bi v obdobju državne samostojnosti v Evropi ugnal poljskega tekmeca.

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Kovačević (Celje)

2 – Augustyniak (Legia), Bajić (AEK L.), Diakite (Lausanne), Ishak (Lech), Koita (AEK A.), Kutesa (AEK A.), Mulahusejnović (Noah), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina)

Slovensko-poljski klubski obračuni v Evropi:

Tekme Leto (tekmovanja) Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa Celje : Jagiellonia Bialystok 3:3 2024 – ligaški del konferenčne lige Jagiellonia Bialystok : Olimpija 0:0 2024 – ligaški del konferenčne lige Celje - Legia Varšava ? 2025 – ligaški del konferenčne lige

Rijeka gostuje v Gibraltarju

Dejan Petrovič bo danes z Rijeko gostoval na zahodu Evrope. Foto: Guliverimage Za zdaj je bilo v evropskih tekmovanjih odigranih osem slovensko-poljskih spopadov. Uvodnih šest so dobili poljski klubi, zadnja dva pa sta se v prejšnji sezoni prav v konferenčni ligi končala z remijem. Celjani so doma na dinamičnem srečanju remizirali s Stojinovićevo Jagiellonio (3:3), nato pa je z omenjenim poljskim klubom v gosteh (0:0) remizirala še Olimpija.

Takrat je zmaje vodil še Victor Sanchez, ki je nato z Olimpijo postal državni prvak, v tej sezoni pa vodi hrvaško Rijeko, pri kateri se dokazuje tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič. Rečane gostujejo v Gibraltarju pri klubu Lincoln Red Imps, ki pa je vse prej kot naivna ekipa, saj je v zadnjem krogu doma presenetili poljskega prvaka Lech Poznan (2:1).

Šporar ne mara umetne podlage

Andraž Šporar bo danes s Slovanom gostoval na Finskem. Foto: www.alesfevzer.com

Slovaški prvak Slovan Bratislava ob 18.45 gostuje na Finskem v Kuopiu, od prve minute igrata Andraž Šporar, povratnik na Kekovem seznamu kandidatov za nastop v kvalifikacijah za SP 2026, in Kenan Bajrić. "Stadion je lep, travnata površina pa umetna. To je posebna podlaga. Ni mi všeč, podobno velja tudi za moje soigralce. A potrudili se bomo, da bi osvojili vse tri točke," je pred zahtevnim gostovanjem na severu Evrope povedal Šporar. Dušan Stojinović z Jagiellonio gostuje v Makedoniji pri Shkendiji.

