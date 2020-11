Dobiva grožnje, ker ne morejo sprejeti, da je pustila šport #foto

Foto: Gulliver/Getty Images

Sofia Žuk je dolgo časa veljala za naslednico Marije Šarapove, saj je že pri 15 letih osvojila mladinski turnir v Wimbledonu. Nekaj let za tem je teniški lopar obesila na klin in se posvetila manekenstvu. Danes 20-letna Sofia ima na Instagramu že 59 tisoč sledilcev. Pred kratkim je doživela precej neprijetno izkušnjo, potem ko je objavila fotografijo z golimi prsi. Dobila je celo vrsto "agresivnih" sporočil. "Pravzaprav nisem vedela, v čem je težava," je za ruski RT povedala Sofia.

"Objavila sem fotografijo in kaj potem? Ko nekaj delim, ne pomeni, da skušam poslati kakšno sporočilo. Objavim samo fotografijo in nič drugega. A ko sem objavila tisto fotografijo, se je usul plaz sporočil. Običajno se za njih ne zmenim, toda tokrat so bila ta res agresivna. Mislim, da ljudje preprosto ne morejo sprejeti, da sem se našla zunaj tenisa , da sem srečna brez športa in da nisem padala v depresijo," je povedala nekdaj 116. igralka sveta.

Bila je prisiljena pustiti tenis

Sofia Žuk je bila prisiljena pustiti tenis, saj se je neprestano borila s poškodbami. Aprila je sporočila, da ima dovolj in da se poslavlja od profesionalnega tenisa. Pravi, da dnevno dobiva vprašanja, če je nehala trenirati tenis in kdaj se namerava vrniti.

"Razumem, da želite vedeti in moj odgovor je: Zdaj že sedem mesecev nisem igrala tenisa, ker se že nekaj let borim s hudimi poškodbami in vedno sem igrala s hudimi bolečinami. Rada imam tenis, ampak prišla sem do točke, ko sem želela biti brez bolečine, živeti normalno in da vseskozi ne razmišljam o svojem zdravju."

Samo en zdravnik ji je bil pripravljen pomagati

Po velikem uspeh v Wimbledonu je leta 2016 zaigrala na turnirju serije WTA Miami Open. Sicer pa je zmagala šest turnirjev serije ITF in prišla do 116. mesta na svetovni lestvici. "Še pred zmago v Wimbledonu, je bil moj hrbet v tako slabem stanju, da se noben zdravnik ni želel ukvarjati z mano. Bila sem izgubljen primer. Bil je samo en zdravnik, ki me je poskušal zdraviti, a še njegova napoved je bila, da bi lahko igrala le nekaj let. Magnetna resonanca je pokazal, da imam hrbet 50 ali 60-letnice," je bila odkrita ena najbolj talentiranih igralk svoje generacije.