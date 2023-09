Hude grožnje srbski športnici: Se moram bati za življenje?

Natalija Stevanović je v soboto izgubila v finalu kvalifikacij na turnirju v Guadalajari proti Mariji Matheas (6:3, 7:5). Bolj kot poraz so jo bolele grožnje, ki jih je prejela preko družbenih omrežij. Dejansko so jo zasuli z neprimernimi komentarji in zastrašujočimi grožnjami. Nekateri so ji grozili celo s smrtjo in posilstvom.

Naveličana je že takšnih sporočil Foto: Instagram

"Kaj naj rečem po tem? Se moram bati za svoje življenje, ker sem zaradi poškodbe izgubila dvoboj? Športniki dajo na igrišču vse od sebe in tovrstne grožnje so nekaj resnega. To objavljam prvič, ker sem že naveličana takšnih sporočil, potem ko ne zmagam," je na Instagramu zapisala danes 29-letna teniška igralka.

Daleč od tega, da je to osamljen primer

Nekatere je verjetno najbolj zmotilo to, da je Natalija Stevanović v drugem nizu vodila že s 5:2, nato je izgubila pet iger zapored in drugi niz izgubila s 7:5. To pa še daleč ni edini primer. V preteklosti je že veliko igralk izpostavilo težavo, da pogosto po porazih prejemajo grožnje preko družbenih omrežij.

Foto: Guliverimage

Natalija Stevanovič je trenutno uvrščena na 198. mesto na lestvici, v svoji karieri pa se je najvišje prebila do 145. mesta. V letošnji sezoni je odigrala 47 dvobojev, njeno razmerje pa je 23 zmag in 24 porazov. Letos je najbolj navdušila na turnirju v Wimbledonu, potem ko se je skozi kvalifikacije prebila vse do tretjega kroga, kar je njen daleč največji uspeh na turnirjih za grand slam.

