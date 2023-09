Vendarle je prišel čas za tenis v središču Ljubljane

V preteklih dneh so ljubitelji tenisa iz dneva v dan čakali, kdaj bodo lahko sedli na tribune osrednjega igrišča na Trgu republike. Arena Mima Jaušovec, kot so poimenovali osrednje igrišče, vse do sobote ni bila nared za dvoboje. Organizatorji in predstavniki WTA so v petek vendarle sporočili, da je po velikih težavah končno nared za teniške obračune.

V soboto bodo igralke končno stopile na osrednje igrišče. Foto: www.alesfevzer.com

Kot prvi bosta ob 13. uri na osrednje igrišče stopili naša Tamara Zidanšek, četrta nosilka turnirja, in Zeynep Sonmez iz Turčije. Igralki se do zdaj še nista srečali, vseeno pa ima vlogo favoritinje Zidanškova, ki je v zadnjem času v zelo dobri formi. Konjičanka, ki že nekaj časa živi na Primorskem, je zmagala že osem dvobojev zapored. Spomnimo, da je 25-letna slovenska teniška igralka in nekdaj že 22. igralka sveta prejšnji teden zmagala turnir v italijanskem Bariju.

Zeynep Sonmez je trenutno 177. igralka sveta. Enaindvajsetletna teniška igralka je letos zmagala turnir ITF v Talinu na trdi podlagi. Njeni rezultati kažejo, da se zelo dobro znajde na pesku. V letošnjem letu je na tej podlagi zbrala 20 zmag in 8 porazov.

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrali peta nosilka turnirja Miriam Bulgaru, ki je v osmini finala izločila našo Kajo Juvan, in Španka Marina Bassols.

V Tivoliju bo ob 11. uri na sporedu finalni obračun dvojic. Za zmago na ljubljanskem turnirju bodo igrale Yuliana Lizarazo/Freya Christie (Kol/VBr/4) in Amina Anšba/Quinn Gleason (Rus/ZDA/3).

* WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana (107.360 evrov)

- polfinale

Tamara Zidanšek (Slo/4) – Zeynep Sönmez (Tur)

Marina Bassols (Špa/5) – Miriam Bianca Bulgaru (Rom)



Dvojice, finale

Yuliana Lizarazo/Freya Christie (Kol/VBr/4) – Amina Anšba/Quinn Gleason (Rus/ZDA/3)

