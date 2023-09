Kaja Juvan se je že poslovila, negotovost osrednjega igrišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaja Juvan in Miram Bulgaru sta nadaljevali četrtkov dvoboj, potem ko je njun dvoboj prekinil dež, pozneje pa še mrak. Igralki sta danes začeli dvoboj pri izidu 3:6, 0:1 z brejkom Romunke na začetku drugega niza.

Ljubitelji ženskega tenisa so upali, da bo ta prekinitev prav prišla naši igralki, a se 22-letni Ljubljančanki ni izšlo. Miram Bulgaru, ki je trenutno uvrščena na 201. mesto svetovne lestvice, je uspelo obdržati prednost in na koncu je po uri in 39 minutah dobila dvoboj.

Danes bo na igrišče stopila še Tamara Zidanšek, ki v zadnjem času igra vrhunski tenis. V četrtfinalu bo Slovenka igrala proti Rusinji Eriki Andrejevi. Za igralki je to prvi medsebojni dvoboj.

Osrednje igrišče v centru Ljubljane že nekaj dni sameva. Foto: www.alesfevzer.com

Še naprej negotovost osrednjega igrišča na Trgu republike

Vsi petkovi dvoboji se bodo igrali na igriščih v Tivoliju. Organizatorji so v četrtek spoznali, da osrednje igrišče na Trgu republike še vedno ni dovolj trdo za igranje dvobojev. Za zdaj ni še nobenih podatkov, ali bodo dekleta konec tedna vendarle igrala v središču Ljubljane.

Vseeno pa je treba organizatorjem priznati veliko prizadevnost in delovno vnemo. Po četrtkovi nevihti, ki je divjala nad Tivolijem, je ob pogledu na igrišča marsikdo zamahnil z roko in bil prepričan, da igranje tenisa za tisti dan ni več mogoče. A s pravo akcijo vseh vpletenih so bil igrišča malo pred šesto uro zvečer nared za igranje. Dvobojev pozneje niso igrali, saj jih je prehitel mrak.

WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana:



Miriam Bianca Bulgaru (Rom) : Kaja Juvan (Slo/6) 6:4, 6:3

