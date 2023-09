Zidanškova in Juvanova napredovali, v sredo vrnitev na Trg republike

Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je zanesljivo uvrstila v drugi krog domačega turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov. V prvem krogu je četrta nosilka s 6:0, 6:1 po 58 minutah premagala češko kvalifikantko Michaelo Bayerlovo. Napredovala je tudi Kaja Juvan, ki ji je dvoboj po treh igrah predala Čehinja Gabriela Knutson. Že pred tem so izgubile tri Slovenke Ela Nala Milić, Živa Falkner in Dalila Jakupović. Organizatorjem je uspelo odpr

Petindvajsetletna Konjičanka, ki je na današnji lestvici napredovala na 87. mesto, je v Ljubljano prišla kot zmagovalka turnirja v italijanskem Bariju. Ta spada v isti rang WTA 125 kot ljubljanski turnir. S petimi zmagami tam in eno na domačem turnirju je zdaj nanizala šest zaporednih zmag.

Danes je 24-letni tekmici, sicer 448. igralki sveta, oddala le eno igro. V prvem je Čehinji zavezala kravato. V drugem krogu se bo nekdanja polfinalistka odprtega prvenstva Francije pomerila proti rojakinji Pii Lovrič, ta je v ponedeljek premagala Madžarko Natalio Szabanin s 6:4, 6:2.

"Včerajšnji dan je bil zelo dolg. Na pot smo se iz Barija v Ljubljano odpravili ob deveti uri zjutraj, v hotel sem prispela okoli 20. ure. Priznam, da ne čutim nobene utrujenosti. V zadnjem obdobju smo se ogromno ukvarjali z regeneracijo, telesno se počutim zelo dobro in vesela sem, da je tako," je po prvem dvoboju v slovenski prestolnici dejala Zidanškova, ki je za zmago potrebovala slabo uro.

"Današnji dvoboj ni bil zahteven, med njim sem občutila igrišča ter žoge in se sproti prilagajala razmeram. Današnja tekmica je bila pač takšnega kalibra, da sem svojo igro lahko prilagodila skozi proces dvoboja," je dejala Konjičanka. V naslednjem krogu jo čaka motivirana Slovenka: "Upam, da bo dobra tekma. Pia goji atraktiven tenis, uživam, ko spremljam njene dvoboje. Upam na obojestransko dobro predstavo."

Juvanovi se je bilo težje vrniti v Tivoli

Danes je igrišča v teniškem centru Tivoli tekmovalno preizkusila še Kaja Juvan. Dvaindvajsetletnica, ki je na OP ZDA igrala v tretjem krogu, je odigrala le tri igre, vse dobila, nato pa ji je 26-letna tekmica, prav tako kvalifikantka, dvoboj predala.

"Letos se je bilo malce težje vrniti v Tivoli po smrti očeta, ki je tukaj preživel ogromno časa in nastopal v rekreativni ligi." Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

"Priznam, da sem malce čustvena. Zame je igranje v Tivoliju nekaj posebnega. Žal mi je, da nisem dobila še kakšne igre in se še bolj uigrala ter se znebila treme, po drugi strani pa sem bila na današnji dvoboj pripravljena in sem tekmici takoj pokazala, da jo čaka zahteven dvoboj," je po "ekspresnem" napredovanju dejala Juvanova.

"Po navadi na turnirjih ne poznam toliko ljudi na tribunah. Letos se je bilo malce težje vrniti v Tivoli po smrti očeta, tukaj je preživel ogromno časa in nastopal v rekreativni ligi. Na teh igriščih sem že od mladih nog in imam izjemno lepe spomine. Turnir v Tivoliju zame ni le igranje tenisa, temveč veliko več," je še dodala Ljubljančanka.

Juvanova (106. na lestvici WTA) bo v drugem krogu igrala proti Romunki Miriam Bianci Bulgaru, ki je v prvem krogu premagala ameriško kvalifikantko Ashley Lahey.

Teniške igralke od srede naprej spet na Trgu republike Prireditelji turnirja so odpravili težave na osrednjem igrišču na Trgu republike. V sredo sta načrtovana dva dvoboja: najprej bo posamični med Turkinjo Zeynem Sonmez in Hrvatico Antonio Ružić, nato pa še v dvojicah Ela Nala Milić/Nina Potočnik (Slo) - Amina Anšba/Quinn Gleason (Rus/ZDA). Teniške igralke se v sredo vračajo na osrednje igrišče. Foto: www.alesfevzer.com Osrednje igrišču na ljubljanskem turnirju je prvi dan tekmovanja zdržalo le tri igre. Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova in Uzbekistanka Nigina Abduraimova sta se nato preselili v Tivoli. Po dvodnevnem utrjevanju terena je Arena Mima Jaušovec prestala testiranje, tako da se od srede naprej teniško dogajanje spet seli v središče Ljubljane. Slovenske teniške igralke Tamara Zidanšek, Kaja Juvan Pia Lovrič bodo dvoboje osmine finala igrale v četrtek. Zidanšek za preboj med osem čaka rojakinja Lovrič, tekmica Juvan pa bo Romunka Miriam Bianca Bulgaru. Na današnjem zadnjem obračunu v Tivoliju s slovenskim zastopstvom se Nika Radišić v paru z Anito Wagner iz BiH ni uvrstila v četrtfinale. Od teniške kombinacije iz Slovenije in BiH je bila boljša rusko-nemška naveza Alena Fomina/Julia Lohoff, ki je zmagala s 4:6, 6:3 in 14:12.

Trojica izgubila

Danes so med posameznicami izgubile tri Slovenke, Dalila Jakupović, Ela Nala Milić in Živa Falkner. Od 32-letne Jakupovićeve je bila boljša dve leti mlajša Poljakinja Katarzyna Kawa, ki je po dveh urah in desetih minutah zmagala s 6:4, 4:6 in 6:4. Od 17-letne Milićeve je bila boljša tretjepostavljena Madžarka Dalma Galfi s 6:1, 4:6 in 6:1, od 21-letne Falknerjeve pa še ena Madžarka Reka-Luca Jani s 4:6, 6:2 in 6:2. Ela Nala Milić je priznala premoč tretji nosilki šele po treh nizih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes bo nastopila še druga najboljša slovenska igralka na lestvici WTA Kaja Juvan (106.), ki bo igrala še proti drugi češki kvalifikantki Gabrieli Knutson (204. WTA).

Lovričeva v ponedeljek poskrbela za prvo slovensko zmago

Za prvo slovensko zmago v Ljubljani je v ponedeljek poskrbela Pia Lovrič, ki je v uvodnem krogu izločila Madžarko Natalio Szabanin. Od Nine Potočnik je bila boljša drugopostavljena Španka Aliona Bolsova, medtem ko se Zoja Peternel in Ela Plošnik prek kvalifikacij nista prebili na glavni turnir.

Prvi dan ljubljanskega turnirja, kjer je nagradni sklad 107.360 evrov, so zaznamovale težave na osrednjem igrišču na Trgu republike, vse dogajanje se nadaljuje v Tivoliju.

WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana (107.360 evrov) 1. krog:

Katarzyna Kawa (Pol) - Dalila Jakupović (Slo) 6:4, 4:6, 6:4;

Zeynep Sonmez (Tur) - Oleksandra Olijnjikova (Ukr) 6:3, 6:4;

Tamara Zidanšek (Slo) - Michaela Bayerlova (Češ) 6:0, 6:1;

Sara Bejlek (Češ) - Amina Anšba (Rus) 6:3, 6:1;

Erika Andrejeva (Rus/8) - Andrea Gamiz (Ven) 3:6, 6:4, 6:3;

Kaja Juvan (Slo/6) - Gabriela Knutson (Češ) 3:0 - predaja;

Miriam Bianca Bulgaru (Rom) - Ashley Lahey (ZDA) 3:6, 6:3, 6:4;

Reka-Luca Jani (Mad) - Živa Falkner (Slo) 4:6, 6:2, 6:2;

Dalma Galfi (Mad/3) - Ela Nala Milić (Slo) 6:1, 4:6, 6:1;

Marina Bassols - Lola Radivojević (Srb) 1:6, 6:1, 7:6 (5). - dvojice:

- 1. krog:

Denisa Hindova/Karolina Kubanova (Češ) - Ashley Lahey/Alexandra Osborne (ZDA/Avs) 7:5, 6:3;

Alena Fomina/Julia Lohoff (Rus/Nem) - Nika Radišič/Anita Wagner (Slo/BiH) 4:6, 6:3, 14:12.