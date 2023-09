Težave: osrednje igrišče ni primerno za igranje

Še pred nekaj dnevi so teniške igralke preizkusile osrednje igrišče na Trgu republike (Arena Mima Jaušovec) in vse so bile navdušene nad prizoriščem, saj je prav posebna izkušnja igrati sredi mesta Ljubljane. A očitno igrišče ni dovolj dobro pripravljeno za dvoboje.

Gregor Krušič Foto: Bojan Puhek

Na osrednjem igrišču sta prvi dvoboj dneva začeli prva nosilka Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova in Uzbekistanka Nigina Abduraimova. Pri rezultatu 3:0 za Abduraimovo so se odgovorni po posvetu z igralkami in sodnikom na stolu odločili, da igrišče za zdaj ni pripravljeno dovolj dobro. Direktor turnirja Gregor Krušič in nadzornica WTA sta se tako odločila, da se današnje dogajanje v celoti seli v TC Tivoli. Odgovorni za pripravo igrišča so takoj začeli delo, da bodo igrišča bolj utrjena za prihodnje tekme.

Za zdaj še ni znano, kako bo potekalo tekmovanje v prihodnjih dneh. Več naj bi bilo znano še danes. Nov razpored tekmovanja si lahko pogledate tukaj.

Foto: Tenis Slovenija Spomnimo, da so organizatorji že pred začetkom turnirja naleteli na težave. Morali so namreč spremeniti lokacijo osrednjega igrišča, ki je bil sprva mišljen v Parku Zvezda. Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dal soglasja za postavitev začasnega teniškega igrišča v Parku Zvezda, na katerem bi potekali dvoboji največjega teniškega turnirja za dekleta v Sloveniji. Pozneje so pridobili soglasje za prizorišče na Trgu republike.

Kaja Juvan Foto: www.alesfevzer.com

Na turnirju nastopa kar nekaj slovenskih tekmovalk. Tamara Zidanšek, s 118. mestom najvišje uvrščena Slovenka na svetovni jakostni lestvici WTA in četrta nosilka domačega turnirja, bo v prvem krogu igrala proti kvalifikantki. Enako velja za Kajo Juvan, 145. igralko sveta in šesto nosilko. Zidanškova na turnir prihaja s popotnico turnirske zmage v Bariju.

Veronika Erjavec (182.) se bo za uvod pomerila z osmo nosilko, Rusinjo Eriko Andrejevo, Dalila Jakupović (254.) pa s Poljakinjo Katarzyno Kawa. Nino Potočnik (354.) čaka zahtevna preizkušnja proti drugi nosilki, Španki Alioni Bolsovi, medtem ko se bo Ela Nala Milić (61. na mladinski lestvici ITF) merila s tretjo nosilko iz Madžarske Dalmo Galfi.

Živa Falkner (411.) še čaka na svojo nasprotnico, saj bo igrala proti kvalifikantki, Pia Lovrič (508.) pa bo v prvem krogu igrala proti Madžarki Natalii Szabanin. V kvalifikacijah bosta turnir začeli mladi Ela Plošnik in Zoja Peternel. Prva se bo merila proti Američanki Ashley Lahey, druga pa proti Čehinji Michaeli Bayerlovi.

Preberite še: