Nikoli ni čutila, da je sama

Ela Nala Milić, hčerka nekdanjega vrhunskega slovenskega košarkarja Marka Milića, je šele v soboto prišla iz New Yorka, kjer je igrala mladinsko OP ZDA in se prebila do 3. kroga. Kot nam je sproščena in nasmejana perspektivna slovenska igralka zaupala, nima nobenih težav s časovno razliko. Prepričana je, da ima dovolj časa, da se prilagodi na peščeno podlago. Žreb ji ni bil najbolj naklonjen, saj bo v prvem krogu igrala proti Madžarki Dalmi Galfi, tretji nosilki turnirja. Ela Nala, trenutno 61. mladinka na svetu, se je že kot zelo mlada igralka odpravila v tujino. Pogovarjali smo se o njenih izkušnjah v tujini in o tem, ali ima danes še kaj domotožja.

Kdaj ste se vrnili z New Yorka?

Prišla sem v soboto in tudi takoj preizkusila osrednje igrišče na Trgu republike. Čuti se, da je bilo igrišče postavljeno šele pred nekaj dnevi. Mislim, da bo na tekmah bolje. Sploh zato, ker res opravljajo ogromno dela. Mislim, da bo igrišče dobro pripravljeno.

Vam časovna razlika predstavlja kakšne težave?

Ko sem prišla nazaj, se je malo poznalo. Na treningu sem bila nekoliko zaspana, ampak potrudila sem se, da sem tisti dve uri treninga dobro opravila. Tisti dan sem šla malo bolj zgodaj spat. Ni bilo toliko težav.

Na letošnjem mladinskem OP ZDA se je Ljubljančanka prebila do 3. kroga. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na mladinskem OP ZDA ste se prebili do 3. kroga, ste zadovoljni z doseženim rezultatom?

Prvi dve tekmi sem dobro odigrala in tudi dobro sem se pripravila na nasprotnici. Na tretji tekmi se je videlo, da mi nekatere stvari manjkajo in da bi se morala včasih drugače odzvati. Sploh proti tipu igralke, kot je bila nasprotnica – Laura Samsonova. Je zelo agresivna igralka in je trenutno 14. mladinka na svetu. Tekma ni bila slaba, imela sem svoje priložnosti, ampak vem, da bi se naslednjič še bolje pripravila.

Vemo, da je turnir OP ZDA na trdi podlagi, vi pa boste že takoj za tem igrali na pesku. Vam bo to predstavljalo kakšne težave?

Vseeno imam tri dni treninga na pesku in mislim, da je to povsem dovolj. Malenkost je drugače, ampak se mi zdi, da bom imela dovolj časa za pripravo.

Ali vam domači turnir predstavlja breme ali boste šli v dvoboj na polno, kot radi rečemo?

Zagotovo mi ne predstavlja bremena. Vedno je lepo priti domov, kaj šele igrati tukaj. Sploh pred domačim občinstvom, ko vsi navijajo zate. To je nekaj posebnega. Sploh za nas, Slovenke. Slovenija je majhna dežela, ampak lani in letos je bilo pri nas veliko turnirjev. Podpora vsakega navijača res veliko pomeni.

Oče in mama jo pogosto spodbujata na turnirjih. Foto: www.alesfevzer.com

Kdo vse bo navijal za vas?

Pride oče, mami … Z menoj je tudi trener iz Italije in vsi drugi. Vsi bodo prišli navijat (smeh, op. p.).

In kdo je vaš najbolj glasen in zvesti navijač?

(Smeh, op. p.) To je kar težko vprašanje. V družini so vsi zvesti navijači. Vem, da je dedek tisti, ki je vedno nervozen, in tisti, zaradi katerega sem začela igrati tenis. On bo zagotovo zelo navijal, ampak verjamem, da bodo tudi vsi drugi.

Omenili ste, da se je vedno lepo vrniti domov. Že kar nekaj časa trenirate v tujini, v teniškem centru Piatti. Kako ste zadovoljni s pogoji in treningi tam?

Tam sem že skoraj pet let. Zadovoljna sem, ker imam krog ljudi, ki me podpirajo. Praktično gremo skupaj skozi vse. Tam sem našla pozitivno okolje. Zadovoljna sem, veliko treniramo, se pogovarjamo … Pri meni je namreč zelo pomembna komunikacija, tako kot tudi pri večini preostalih igralk. Meni je tam še vedno zelo všeč.

Ela Nala Milić (skrajno levo) je pred časom dobila tudi vpoklic v državno reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com

Kdaj je potem izginilo domotožje?

Če po pravici povem, ni bilo veliko domotožja (smeh, op. p.). Šla sem v teniški center, kjer nisem nikoli čutila, da sem sama. Vedno sta bila z mano mami, oči ali oba. Moram povedati, da mi ni bilo tako težko. Res pa je, če si dolgo časa od doma, da si želiš za kakšen dan priti domov k družini in prijateljem.

Kaj pričakujete od sebe na tem turnirju?

Realni cilji so, da prikažem igro, ki jo igram na treningih oziroma na mladinskih turnirjih. Čutim, da imam pravo raven igre. Hvaležna sem, da sem dobila povabilo, in to bo dobra izkušnja. Ne bi govorila o tem, do katerega kroga se bom prebila.

