Zidanškova brez izgubljene igre, Juvanova v težavah

Zaradi slabše vremenske napovedi so četrtkove dvoboje v celoti igrali v Tivoliju, potem ko podlaga na Trgu republike ob zgolj dveh v sredo odigranih dvobojih še ne omogoča igranja ob spremenljivih vremenskih razmerah. Dež je sicer dopoldne izostal, Tamara Zidanšek in Pia Lovrič pa sta začeli po urniku. Po nekaj slabih točkah je 25-letna Zidanškova hitro prevzela pobudo in z odvzemom servisa prednosti povedla s 3:0. Kljub nekaj težavam je še naprej prevladovala in prvi niz dobila brez izgubljene igre.

Pia Lovrič Foto: www.alesfevzer.com Tudi v drugem nizu je začela dobro in v drugi igri znova vzela servis rojakinji. Enaindvajsetletna Lovričeva (509. WTA) nikakor ni našla orožja, s katerim bi ogrozila zmagovalko nedavnega turnirja serije WTA 125 v Bariju in ostala brez dobljene igre proti 87. igralki svetovne lestvice. Dvoboj v Tivoliju je trajal eno uro in pet minut.

"Mogoče je bilo 6:0, 6:0, ampak ni bilo '6:0, 6:0'. Bile so dolge točke ... Poskušam se osredotočiti nase in v vsaki točki delati to, kar mislim, da mi bo prineslo uspeh," je po dvoboju dejala Zidanškova, ki je v zadnjem času našla prave občutke. "Saj ne da prej nisem uživala, a mi je zdaj lažje. Končno sem samozavestna, da grem na igrišče in vem, da sem pridno delala, natrenirala stvari, ki jih moram, in da bom to tudi izpeljala. Nobena tekma ni lahka, danes 6:0, 6:0, ampak so bile dolge igre in je treba biti ves čas zbran ter delati tisto, kar ti tak rezultat prinaša."

V četrtfinalu se bo v petek pomerila z Rusinjo Eriko Andrejevo, ki je s 6:4, 6:4 premagala Čehinjo Saro Bejlek. Nekdanja polfinalistka OP Francije upa, da bo lahko kak dvoboj odigrala tudi na osrednjem igrišču Mime Jaušovec na Trgu republike. Tretji dvoboj v Tivoliju bo danes odigrala še zadnja Slovenka v žrebu, Kaja Juvan, ki se bo pomerila z Romunko Miriam Bulgaru. Ta na lestvici WTA zaseda 201. mesto.

Kaja Juvan Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com Dvaindvajsetletna Kaja Juvan je v peti igri uvodnega niza izgubila začetni udarec in proti Romunki Marini Bulgaru nadaljevala z neprepričljivo igro. Po drugem odvzemu servisa je Bulgaru uvodni niz dobila s 6:3. V drugem je Romunka takoj odvzela servis dve leti mlajši Slovenki in povedla. Ob prekinitvi zaradi močnega dežja pa je imela v drugi igri Romunka prednost na svoj začetni udarec.

V petkovem četrtfinalu se bo bodisi Juvan bodisi Bulgaru pomerila z Madžarko Dalmo Galfi, ki je s 6:1, 7:6 (3) ugnala rojakinjo Reka-Luco Jani.