Šok in solze: nekdanji prvi igralki sveta grozi zapor

Ljubitelji ženskega tenisa se še dobro spomnijo Arantxe Sanchez-Vicario, ko je navduševala na teniških igriščih. Postala je prva španska igralka, ki se je povzpela na vrh svetovne lestvice, v svoji vitrini pa ima štiri lovorike s turnirjev za grand slam. Trikrat je slavila na OP Francije, enkrat pa je zmagala na OP ZDA.

Zaupala je nekdanjemu možu, a se je motila. Foto: Guliverimage

Danes 51-letna Arantxa Sanchez-Vicario preživlja enega najtežjih trenutkov v svojem življenju, potem ko se mora zagovarjati pred španskim sodiščem. Povedala je, da je vse svoje finance zaupala svojemu nekdanjemu možu, ki mu je rekla, da mora plačati vse davke. On ji je zagotovil, da to počne namesto nje. Izkazalo se je, da ji je lagal in ves denar zapravil.

"Nisem vedela, kaj počne z mojim denarjem. Zaupala sem mu, rada sem ga imela, a sem se motila. Izigral me je. Od leta 2009 je z mojim soglasjem razpolagal z mojim denarjem in mi je zagotavljal, da je vse v redu," je za španski medij El Pais povedala nekdanja vrhunska teniška igralka in ob tem razkrila, da je dva milijona evrov že vrnila in da redno odplačuje obroke.

Otroka vzgaja z denarjem prijateljev

"Naredila sem, kar mi je rekel, saj sem teniška igralka. Nimam znanja o vodenju računov, podjetij ali karkoli," je na sodišču v solzah razlagala Sanchez-Vicariova.

Priznala je, da otroka vzgaja z denarjem, ki ji ga dajejo prijatelji, saj mora pol zaslužka dati za dolgove. "Zelo težko mi je, ampak nekako bom morala urediti življenje, da bo vse spet delovalo."

Arantxa Sanchez-Vicario je v svoji karieri zmagala na štirih turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Pred leti so ji finančne težave povzročali že starši

To pa za Španko niso prve finančne težave. V svoji avtobiografiji, ki jo je izdala pred desetimi leti, je svojim staršem očitala, da so skoraj ves njen zaslužek (50 milijonov dolarjev oz. 46,5 milijona evrov) porabili za katastrofalne poslovne odločitve, zdaj pa jo je v hude finančne težave spravil še nekdanji mož.

Arantxa Sanchez-Vicario je s turnirskimi nagradami zaslužila okrog 17 milijonov dolarjev (15,8 milijona evrov), veliko denarja pa je prišlo še iz sponzorskih pogodb. V karieri je skupno osvojila 28 turnirjev na najvišji ravni. Danes dela kot trenerka in občasno komentira teniške dvoboje.

Boris Becker je moral za zapahe. Danes je že na prostosti. Foto: Reuters

Še zelo sveža je zgodba Borisa Beckerja. Leta 2017 je zaradi slabih naložb bankrotiral. Pozneje je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka. Sojenje je potekalo v Southwarku, kjer so ga 8. aprila spoznali za krivega. Obsojen je bil na 30 mesecev zapora, vendar naj bi odslužil le polovico kazni. Najprej je bil v zaporu HM Prison Wandsworth, nato pa so ga premestili v zapor HM Prison Huntercombe.

