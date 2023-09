Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dalila Jakupović, nekaj časa tudi naša najboljša teniška igralka, se je po dolgem času vrnila na domači turnir. In kot je povedala v pogovoru s slovenskimi novinarji, ne razume, zakaj se vsi toliko ukvarjajo z leti. Sama namreč še vedno uživa v tenisu in želi si priti tja, kjer je enkrat že bila.

Dalila Jakupović, slovenska teniška igralka, je bila nekdaj že 69. igralka sveta in bila nekaj časa najboljša Slovenka na turneji. Marsikateri ljubitelj tenisa jo je pogrešal na domačih turnirjih, nazadnje je doma igrala leta 2021 na turnirju na Otočcu. Jakupovićeva, trenutno 233. igralka na svetu, je največjo pozornost svetovnih medijev dobila, ko se je leta 2020 v kvalifikacijah OP Avstralije zaradi onesnaženega zraka zgrudila in predala dvoboj.

"Zelo lepo mi je igrati doma. Že lani in predlani sem želela igrati na tem turnirju, ampak se ni izšlo, ker žal nimam nobenih stikov s teniško zvezo," je uvodoma povedala Dalila Jakupović, ki je že končala tekmovanje na ljubljanskem turnirju – WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani. V prvem krogu je bila od nje boljša Poljakinja Katarzyna Kawa, ki je po dveh urah in desetih minutah zmagala s 6:4, 4:6 in 6:4.

Dalila Jakupović je bila kar nekaj let članica slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Primorka, ki že nekaj časa živi v Dubaju, je imela v preteklosti težave s poškodbo. Letos je v posamični konkurenci na turnirjih nižje ravni nanizala nekaj zelo dobrih rezultatov, zelo dobro pa ji gre tudi v igri dvojic. V Ljubljani je igrala v paru z Veroniko Erjavec, ki pa je staknila poškodbo hrbta, zato sta izgubili v prvem krogu. A kot pravi, je to del tenisa in že gleda proti novim izzivom.

"Škoda je, da je v ponedeljek Veroniko (Erjavec, op. p.) zagrabilo v hrbtu in nisva mogli obrniti rezultata. Tudi če bi zmagali, ne verjamem, da bi lahko igrala na naslednji tekmi. Umaknila se je tudi iz posamične konkurence. Res je imela smolo. Sicer sem imela dobre tedne, v tem času lani sem imela tudi veliko težav s poškodbo, ko se mi je natrgala mišica, tako da sem lahko šele pred dvema mesecema začela stoodstotno trenirati," je razlagala Jakupovićeva, ki jo že prihodnji teden čaka turnir v Italiji (Parma).

Šele dva meseca lahko stoodstotno trenira. Foto: Gulliver/Getty Images

Nič nima izgubiti

Glede na njene pretekle uspehe upa, da se bo vrnila na največje turnirje. Eden izmed ciljev je tudi OP Avstralije, ki bo na sporedu januarja prihodnje leto. Lani je bila v tem času poškodovana, kar pomeni, da ji ne bo treba braniti točk na lestvici WTA.

"Lani nisem nič igrala in nimam kaj izgubiti, tako da po lestvici lahko le napredujem. Šla bom tudi na kakšen manjši turnir, da bom imela čim več tekem. Bomo videli, kako bo," je povedala 32-letna slovenska igralka, ki pa še zdaleč ne čuti, da spada med veteranke tega športa.

Vztrajala bo, dokler bo še imelo smisel Nekaj napačnih odločitev pripisuje tudi sama sebi. Foto: Gulliver/Getty Images

"Ne vem, zakaj se vsi ukvarjajo s temi leti. Ne razumem tega. Naj vsak igra, dokler želi. Tudi v določeni službi delaš do takrat, ko ti ustreza. Tenis mi je lepo igrati in igrala bom, dokler bo še imelo smisel. Na turneji imam veliko prijateljic in mi je lepo," je bila jasna glede svoje prihodnosti v tenisu, a se še kako dobro zaveda, da se je v tenisu po poškodbi težko vrniti. Nekaj napačnih odločitev pripisuje tudi sama sebi.

"Padla sem ravno v času koronavirusa. V tistem času sem si vzela premor. Morda bi morala takrat trenirati, ampak ustrezalo mi je, da sem si vzela nekaj premora. Zdaj se je treba vračati korak za korakom. Nikomur ne uspe, da bi se na hitro vrnil. Treba je garati."

