Ameriška najstnica presenetljivo do velike zmage

Zmaga v finalu je za igralko iz Teksasa le češnja na torti po izjemnem tednu, v katerem tekmicam ni oddala niti niza. Bržkone pa je ena tistih igralk, na katero bo treba biti v prihodnjem letu pozoren, saj je nastopila šele na 11. turnirju WTA v karieri in si priborila prvo zmago.

Kitajka pa je tokrat zamudila priložnost za drugo turnirsko zmago. Februarja je slavila na odprtem prvenstvu Tajske. V finale je šla kot favoritinja, tudi v dobri formi, saj je na nedavnem odprtem prvenstvu ZDA ugnala tudi Belorusinjo Viktorijo Azarenka.

Mlada Ashlyn Krueger je blestela predvsem na servisu in nanizala sedem asov. V prvem nizu je tekmici odvzela servis v prvem poskusu in po 36 minutah dobila niz. V drugem je bilo bolj napeto, saj je prvopostavljena Kitajka povedla, a je tudi Američanki uspelo tekmici odvzeti servis in po podaljšani igri je bila tekma končana po dobri uri in pol, Krueger pa je dobila levji delež iz skupnega nagradnega sklada 242.940 evrov.

Barbora Krejčikova je osvojila sedmo turnirsko zmago na najvišji ravni v karieri in drugo letos. Foto: Reuters

Čehinja Barbora Krejčikova, 13. igralka na lestvici WTA, je zmagovalka teniškega turnirja WTA v San Diegu. Ponoči po slovenskem času je v finalu ugnala Američanko Sofio Kenin s 6:4, 2:6 in 6:4.

Za 27-letno Čehinjo je to sedma turnirska zmaga na najvišji ravni v karieri in druga letos. Februarja je namreč dobila turnir WTA 1000 v Dubaju in v finalu premagala takrat prvo igralko na svetovni jakostni lestvici Poljakinjo Igo Swiatek.

Lanska zmagovalka Roland Garrosa pa v finalu nikakor ni imela lahkega dela. Američanko, ki je na lestvici WTA resda le na 98. mestu, da zna igrati vrhunski tenis pa je dokazala z zmago na Australian Opnu 2020, je premagala po dobrih dveh urah in pol igre.

Izidi:



finale WTA 250 v Osaki:

Ashlyn Krueger (ZDA) - Lin Zhu (Kit/1) 6:3, 7:6 (6);



finale WTA v San Diegu:

Barbora Krejčikova (Češ/4) - Sofia Kenin (ZDA) 6:4, 2:6, 6:4.

Alycia Parks (ZDA) - Lauren Davis (ZDA) 6:3, 6:2;

Martina Trevisan (Ita) - Demi Schuurs (Niz) 6:2, 6:0;

Jasmine Paolini (Ita/15) - Louisa Chirico (ZDA) 6:0, 7:6 (3);

Elise Mertens (Bel/13) - Yanina Wickmayer (Bel) 7:6 (4), 6:2;

Anhelina Kalinina (Ukr/12) - Grace Min (ZDA) 6:2, 6:0;

Karolina Pliškova (Češ/16) - Ena Shibahara (Jap) 7:5, 6:2;

Hailey Baptiste (ZDA) - Lya Isabel Fernandez Olivares (Meh) 6:2, 6:1;

Aljaksandra Sasnovič (Blr) - Arantxa Rus (Niz) 6:1, 7:6 (5);

Cristina Bucsa (Špa) - Kristina Mladenovic (Fra) 6:0, 6:0.

