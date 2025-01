Pod plazom umrli trije smučarji, drseli so nekaj sto metrov #video

Plaz se je sprožil okoli poldneva na vzhodni strani gore Punta Valgrande, na meji med Italijo in Švico.

Pokojne smučarje, stare 34, 48 in 65 let, je plaz po hribu navzdol nosil nekaj sto metrov, kar je bilo zanje usodno.

🎥Deadly avalanche in Italy: Three skiers died after being dragged several hundred meters



A sudden avalanche hit the northern Piedmont region of Italy, where warnings of "considerable danger" above 2,100 meters were issued, the Mirror reports.



