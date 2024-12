V snežnem plazu v Švici umrl turni smučar

Plaz se je sprožil v petek okoli 13.30, ko sta bila na ledeniku Cheilon dva smučarja. "Nenadoma se je pod enim od njiju sprožil snežni plaz in ga odnesel po pobočju," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija.

Na prizorišče so s helikopterjem prispeli reševalci, ki so ponesrečenega 27-letnega švicarskega državljana kmalu našli pod snegom. Oživljali so ga in prepeljali v bolnišnico v Sionu, kjer je podlegel poškodbam.

To je že druga smrtna žrtev snežnih plazov v Švici to zimo. V ponedeljek je umrla 26-letna Sophie Hediger, članica nacionalne ekipe za deskanje na snegu, ki jo je zasul plaz v kraju Arosa na jugovzhodu države.