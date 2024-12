Tragedija: snežni plaz usoden za Švicarko

Iz Švice poročajo o tragičnem dogodku, saj je v ponedeljek v nesreči, potem ko jo je zasul plaz v Arosi, umrla deskarka na snegu Sophie Hediger. Stara je bila le 26 let.

"Šokirani smo, naše misli so pri Sophiejini družini, ki ji izražamo naše najgloblje sožalje," je v sporočilu za švicarske medije dejal Walter Reusser, izvršni direktor švicarske smučarske zveze. "Na švicarsko smučarsko družino je na božično obdobje padla temna senca s tragično smrtjo naše Sophie. Njeno življenje se je tragično, nenadoma, veliko prezgodaj končalo med prostim deskanjem, njenim ljubljenim hobijem," so še zapisali.

Kot še poročajo tuji mediji, se je Hediger v ponedeljek okoli 13.15 vozila po zaprti progi Black Diamond v spremstvu še ene osebe. Oba sta nato zapustila progo in nesrečno Švicarko je na pobočju zajel snežni plaz. "Okoli 15.30 so jo našli reševalci. Vsi poskusi oživljanja so bili na območju plaza neuspešni," je v izjavi zapisala policija.

Sophie Hediger je bila rojena v Zürichu, zadnjič je nastopila v svetovnem pokalu na otvoritvi sezone v Cerviniji 14. decembra. V lanski sezoni je dosegla svoje prve stopničke na domači tekmi svetovnega pokala v St. Moritzu. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah leta 2022 v deskarskem krosu za ženske in v mešanem ekipnem deskarskem krosu.