"Žalostnih novic ni konca. Umrl je Blaž Ogorevc, nenadkriljivi mojster besede," je novico o smrti Blaža Ogorevca na družbenem omrežju Facebook sporočil njegov prijatelj, slovenski kantavtor Vlado Kreslin.

Blaž Ogorevc je študiral filozofijo in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, deloval pa je kot urednik in novinar pri tedniku Mladina. S tednikom je sodeloval kar 37 let. Bil je tudi član Društva slovenskih pisateljev in predsednik Splošne raziskovalne družbe, svoja zadnja leta pa je preživel v Škofji Loki.

Ne le novinar, temveč tudi pesnik in pisatelj

Leta 1951 rojeni Ogorevc je bil po poročanju TV Slovenija ob novinarskem delu predan tudi pisateljstvu in predvsem pesništvu. Izdal je več pesniških zbirk, ki so navdih pogosto jemale iz življenja na podeželju. Njegovo najbolj znano knjižno delo je bil medtem leta 1999 izdani potopis Tropska melanholija, v katerem je opisal svoja popotovanja po Aziji, Afriki, Južni Ameriki in državah Bližnjega vzhoda.

V Loškem muzeju so Blaža Ogorevca opisali kot "modreca, sanjača in neobičajnega novinarja".