V okolici Zagreba se sprehaja divja afriška mačka, ki naj bi pobegnila Slovencu #video

Na območju Turopoljskega travnika, v bližini Zagreba, so domačini opazili mačko, ki je spominjala na risa. Po poizvedovanju enega od hrvaških medijev se je izkazalo, da se po njihovih travnikih sprehaja afriška podsaharska divja mačka.

Posnetek sprehajanje mačke, ki je spominjala na risa, je objavil hrvaški medij VG danas, poslal pa jim ga je eden od bralcev.

Mačka na posnetku je serval - afriška podsaharska mačka, ki lahko zraste do 60 centimetrov in tehta okrog 18 kilogramov, ob tem pa je imela okrog vratu tudi ovratnico. Hrvaški medij se je povezal z veterinarsko fakulteto, kjer so potrdili, da gre res za servala, neuradno pa naj bi že avgusta pobegnila lastniku iz Slovenije.

Informacijo so predali tudi pristojnim službam, da bi čimprej našli lastnika, saj bi takšna žival težko preživela zimo na Hrvaškem.