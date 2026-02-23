Islandija bi lahko presenetila Evropo. Medtem ko v Bruslju iščejo poti, kako bi Ukrajini že prihodnje leto omogočili vsaj delno članstvo, in ko Črna gora kot najnaprednejša kandidatka zapira nova pogajalska poglavja, se na hitro premika tudi Reykjavik. Viri za Politico pravijo, da bi Islandija o nadaljevanju pristopnih pogajanj z EU lahko odločala na referendumu že avgusta letos – precej prej, kot je sprva predvidevala vladna koalicija.

Odločitve Washingtona o carinah in provokativne izjave, vključno z omembami priključitve Grenlandije, so Islandijo prisilile v iskanje večje varnosti in stabilnosti v okviru EU.

Islandija je v prednosti

Bruselj pod vodstvom Ursule von der Leyen in komisarke Marte Kos krepi vezi z Reykjavikom, saj širitev EU postaja predvsem vprašanje varnosti in vpliva, poroča Politico.

Ker je Islandija že članica Evropskega gospodarskega prostora in je pred zamrznitvijo pogajanj leta 2013 že uskladila velik del zakonodaje, bi se proces pridruževanja lahko končal izjemno hitro – nekateri ocenjujejo, da celo v enem letu.

In kaj je z Ukrajino in Črno goro?

Evropska komisija naj bi pripravljala načrt, ki bi Ukrajini lahko omogočil delno članstvo že prihodnje leto, medtem ko je Črna gora – trenutno najdlje napredovala kandidatka – prejšnji mesec zaprla še eno pogajalsko poglavje.

Težavna točka: ribolov

Najtrši oreh pri pogajanjih pri Islandiji ostajajo pravice do ribolova, saj je ribištvo ključna islandska gospodarska panoga. Obstaja pa ključna razlika v primerjavi s prejšnjimi pogajanji: Brexit.

Napetosti med Islandijo in Veliko Britanijo segajo več desetletij nazaj, ko so se stopnjevale v tako imenovanih vojnah za skuše. Spori so se nadaljevali tudi med pristopnimi pogajanji Islandije, EU ji je celo grozila s trgovinskimi sankcijami. A ker Velika Britanija ni več del EU, bi lahko vprašanje ribištva predstavljalo manjšo oviro.

Drug dejavnik, ki vpliva na motivacijo države za vstop v EU, pa je dejstvo, da s petim najvišjim BDP na prebivalca na svetu Islandija nima močnega finančnega motiva za vstop. Zato bo odločitev temeljila predvsem na varnostnih zagotovilih, ugotavljajo analitiki.

Če bo referendum uspešen, bi Islandija lahko prehitela vse druge države kandidatke in postala naslednja članica EU.