Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 7.39

23 minut

Na obzorju nova članica EU - Islandija dobiva prednost

Reykjavik | Najtrši oreh pri pogajanjih Islandije ostajajo pravice do ribolova, saj je ribištvo ključna islandska gospodarska panoga. Zaradi visokega BDP pa finančni vidik za Islandijo ni najmočnejši motiv, temveč so to predvsem varnostna zagotovila. | Foto Guliverimage

Najtrši oreh pri pogajanjih Islandije ostajajo pravice do ribolova, saj je ribištvo ključna islandska gospodarska panoga. Zaradi visokega BDP pa finančni vidik za Islandijo ni najmočnejši motiv, temveč so to predvsem varnostna zagotovila.

Foto: Guliverimage

Islandija bi lahko presenetila Evropo. Medtem ko v Bruslju iščejo poti, kako bi Ukrajini že prihodnje leto omogočili vsaj delno članstvo, in ko Črna gora kot najnaprednejša kandidatka zapira nova pogajalska poglavja, se na hitro premika tudi Reykjavik. Viri za Politico pravijo, da bi Islandija o nadaljevanju pristopnih pogajanj z EU lahko odločala na referendumu že avgusta letos – precej prej, kot je sprva predvidevala vladna koalicija.

Odločitve Washingtona o carinah in provokativne izjave, vključno z omembami priključitve Grenlandije, so Islandijo prisilile v iskanje večje varnosti in stabilnosti v okviru EU.

Islandija je v prednosti

Bruselj pod vodstvom Ursule von der Leyen in komisarke Marte Kos krepi vezi z Reykjavikom, saj širitev EU postaja predvsem vprašanje varnosti in vpliva, poroča Politico. 

Ker je Islandija že članica Evropskega gospodarskega prostora in je pred zamrznitvijo pogajanj leta 2013 že uskladila velik del zakonodaje, bi se proces pridruževanja lahko končal izjemno hitro – nekateri ocenjujejo, da celo v enem letu.

In kaj je z Ukrajino in Črno goro?

Evropska komisija naj bi pripravljala načrt, ki bi Ukrajini lahko omogočil delno članstvo že prihodnje leto, medtem ko je Črna gora – trenutno najdlje napredovala kandidatka – prejšnji mesec zaprla še eno pogajalsko poglavje.

