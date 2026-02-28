Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
20.44

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča gore padalec

Sobota, 28. 2. 2026, 20.44

11 minut

Padalka in planinec zgrmela 300 metrov globoko

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
jadralno padalo | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Dopoldne je padalki na Vrtači v bližini naselja Doslovče v Občini Žirovnica pri vzletu sunek vetra zaprl padalo. Na pomoč ji je priskočil planinec, a neuspešno. Skupaj sta zdrsnila v južno grapo Vrtače približno 300 metrov globoko. Posredovali so gorski reševalci, oba poškodovana pa sta bila s helikopterjema prepeljana v UKC Ljubljana.

Kot so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila tik pred 11. uro dopoldne. Takoj so bili aktivirani gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica, poškodovanca pa je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik.

V UKC Ljubljana je eno poškodovano osebo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, drugo pa helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.

nesreča nesreča gore padalec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.