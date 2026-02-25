Sanjska otoška država na referendum o vstopu v EU

Islandija bo v "naslednjih nekaj mesecih" izvedla referendum o začetku pogajanj za pristop k Evropski uniji, je na tiskovni konferenci v Varšavi dejala islandski premierka Kristrún Frostadóttir.

V pogovoru s poljskim premierjem Donaldom Tuskom je dejala, da se njena vlada "še ni dokončno odločila o datumu" referenduma, a da je ta blizu, saj naj bi ga izpeljali "v prihodnjih mesecih".

Kristrún Frostadóttir, islandska premierka Foto: Guliverimage Dodala je, da sta se s Tuskom na dvostranskem srečanju pogovarjala o večji integraciji Islandije z EU in ohranjanju "spoštovanja islandske identitete znotraj Evrope".

Dejala je, da bi bilo pomembno, da se za Islandijo "upošteva" njena značilna arktična identiteta, pa tudi njen "način življenja in način, kako uporabljamo svoje vire".

Referendum so islandske oblasti sprva napovedovale za začetek leta 2027, izjava islandske premierke pa potrjuje nekatera medijska poročila, da želi vlada referendum izpeljati prej, poroča Guardian.

Islandija je za članstvo v EU zaprosila leta 2009, sredi finančne krize, med katero so propadle vse tri njene glavne komercialne banke. Toda že leta 2013 je vlada zamrznila pogajanja, saj si je gospodarstvo medtem opomoglo, nekateri ekonomisti pa so opozarjali na morebiten razpad evroobmočja.