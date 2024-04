Ukrajinski dron v Zaporožju ubil dva civilista. "Njuni štirje otroci so ostali sirote."

Ukrajinski dron je v regiji Zaporožje, ki jo deloma nadzorujejo ruske sile, ubil dva civilista, je danes sporočil tamkajšnji proruski guverner Jevgenij Balicki. Ukrajinska varnostna služba SBU je medtem zaradi kolaboracije pridržala nekdanjega vojaka, v Rusiji pa so v zapor poslali moškega, ki naj bi se nameraval boriti na strani Kijeva.

Po besedah guvernerja Balickega sta bila v regiji Zaporožje ubita moški in ženska, potem ko je ukrajinski brezpilotni letalnik zadel njun avtomobil. "Njuni štirje majhni otroci so ostali sirote," je na družbenih omrežjih zapisal proruski guverner.

Ruske sile so Zaporožje v zadnjem dnevu napadle 256-krat

Po navedbah ukrajinske strani so medtem ruske sile regijo Zaporožje v zadnjem dnevu napadle 256-krat. Tarča je bilo skupno osem naselij, je na Telegramu sporočil ukrajinski guverner regije Ivan Fedorov. Ranjenih civilistov ni bilo, je pa bilo poškodovanih 13 domov, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Poleg tega naj bi ukrajinske sile v regiji Sumi odbile rusko sabotažno skupino z več kot desetimi pripadniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska varnostna služba SBU je medtem sporočila, da so zaradi pomoči ruskim silam pri napadih na regijo Harkov prijeli nekdanjega vojaka, ki je poskušal prebegniti na ozemlje pod ruskim nadzorom v bližini Kupjanska. "K temu so ga spodbudili njegovi starši, ki živijo na okupiranem ozemlju," je SBU zapisala v izjavi.

Po njenih navedbah je moški agent ruske zvezne varnostne službe FSB. Grozi mu do osem let zapora.

26-letniku iz Sibirije izrekli zaporno kazen, ker se je želel boriti na strani Ukrajine

Iz Moskve pa so sporočili, da so 26-letniku iz Sibirije izrekli desetletno zaporno kazen, ker se je nameraval pridružiti ruskim enotam, ki se borijo na strani Ukrajine. Obtožen je izdaje in terorizma. Prijeli naj bi ga pri v regiji Kemerovo na poti v Ukrajino.

Moški je še eden v vrsti ruskih državljanov, ki so jih obsodili na podlagi namer o pridružitvi proukrajinskim oboroženim skupinam. Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass je na spletu med drugim objavljal simbole Legije Svobodna Rusija, ki v Rusiji velja za teroristično organizacijo.