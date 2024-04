Biden Ukrajincem na skrivaj poslal močno orožje

ZDA so Ukrajini že marca skrivaj poslale rakete dolgega dosega ATACMS, ki pa so tja prispele šele v aprilu, je v sredo potrdil tiskovni predstavnik State Departmenta Vedant Patel. Tega doslej niso objavili, ker so želeli ohraniti varnost delovanja raket, je pojasnil.

Nekatere rakete ATACMS lahko zadenejo cilje v oddaljenosti do 300 kilometrov in predsednik ZDA Joe Biden jih prej ni želel poslati Ukrajini, da jih ne bi morda uporabila za napade na Rusijo.

Bela hiša je lani sporočila, da so ZDA poslale različico raket ATACMS krajšega dosega, ki lahko preletijo do 165 kilometrov, vendar so bile rakete daljšega dosega za Kijev do marca letos nedosegljive.

Biden: To je tudi naložba v varnost Evrope in našo varnost

Biden je poudaril, da je obnova ukrajinskih zalog ameriškega orožja naložba "ne samo v varnost Ukrajine", temveč tudi v varnost Evrope in "našo lastno" varnost.

Več ameriških medijev, ki se sklicujejo na uradnike ameriške vlade, je poročalo, da so rakete dolgega dosega prispele prejšnji teden in da so bile že uporabljene. NBC News je poročal, da je Ukrajina prejšnji teden izvedla napad na okupirani polotok Krim, ta teden pa na okupirano mesto Berdjansk na jugovzhodu Ukrajine.

Nameravajo poslati še več takih raket

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je dejal, da nameravajo poslati še več takih raket, ki bodo imele pomembno vlogo v obrambi Ukrajine, vendar po njegovih besedah vojne ne bodo končale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podrobnosti o ATACMS so bile objavljene v sredo - na isti dan, ko je Biden podpisal zakon, ki Ukrajini zagotavlja skoraj 61 milijard dolarjev dodatne pomoči.