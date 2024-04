Rusija je v četrtek med železniškim prevozom ciljala zahodno oborožitev v ukrajinskih regijah Doneck in Harkov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Kot ob sklicevanju na ukrajinske vire navaja francoska tiskovna agencija AFP, ti dogodki sledijo trendu ruskih napadov na železniško infrastrukturo in kažejo na prihajajočo ofenzivo.

Neimenovani ukrajinski vojaški vir je za AFP potrdil, da je Rusija v zadnjem obdobju, ko uživa premoč v oborožitvi, okrepila napade na železnice z namenom oviranja in uničevanja dobav orožja z Zahoda. Kot pravi, gre za "standardne korake pred ofenzivo".

Ukrajina se spričo zmanjšanih dobav s strani zahodnih zaveznic in težav pri mobilizaciji zadostnega števila vojakov sooča z zahtevnim položajem na fronti kot tudi sicer v spopadih z ruskimi silami.

Ruska vojska uničuje ukrajinsko infrastrukturo

Ruska vojska v zadnjih mesecih niza uspehe na bojiščih v Donbasu, ob pomanjkljivi ukrajinski zračni obrambi pa uspešno cilja tudi infrastrukturo na ozemlju celotne Ukrajine.

Navedbe o okrepljenih napadih so potrdili tudi pri ukrajinskem upravitelju železniškega omrežja. Trije uslužbenci Ukrajinskih železnic so bili ubiti, še štirje pa ranjeni v četrtkovem napadu v doneški regiji, so sporočili iz podjetja. Še isti dan pa je deset civilistov utrpelo poškodbe v ruskem napadu na železniško poslopje v harkovški regiji.

Navedeni napadi se skladajo s trditvami ruskega obrambnega ministrstva, ki pa trdi, da so njihove sile ciljale izključno zahodno oborožitev.