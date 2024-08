Sabotažo Severnega toka odobrilo najvišje ukrajinsko vodstvo, vključno z Zelenskim?

Operacijo naj bi financiral zasebni kapital, njeno izvedbo je nadzoroval pozneje odstavljeni in nato odlikovani nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni, poročanje WSJ povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Vpletenost Ukrajine v eksplozije na Severnem toku je popoln nesmisel. Takšna dejanja za Ukrajino niso imela nobenega smisla," pa je za francosko tiskovno agencijo AFP danes poudaril svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Septembra so na plinovodih potrdili štiri puščanja

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Foto: Reuters

V sredo je nemško tožilstvo izdalo nalog za aretacijo ukrajinskega državljana v povezavi s sabotažami plinovodov Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju septembra 2022. V okviru nemške preiskave eksplozij plinovodov sta bila sicer identificirana še dva ukrajinska potapljača.