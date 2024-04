Po krvavih bitkah za Bahmut in Avdijivko, ki jih je po dolgotrajnih in vztrajnih naskokih na koncu dobila ruska vojska, vojaški analitiki pričakujejo naslednjo veliko bitko. To naj bi bila bitka za kraj Časiv Jar v regiji Doneck, okoli deset kilometrov od Bahmuta.

Po uspešni ukrajinski protiofenzivi jeseni 2022, ko so Ukrajinci pregnali rusko vojsko s skoraj vsega ozemlja regije Harkov, so Rusi začeli vse močnejše naskoke na mesto Bahmut v regiji Doneck.

Najbolj krvava pehotna bitka po drugi svetovni vojni

Po dolgotrajnih in krvavih naskokih ruskih čet (med njimi so imeli opazno vlogo tudi plačanci skupine Wagner, ki jih je vodil zdaj že pokojni Jevgenij Prigožin) so se ukrajinske enote maja lani umaknile iz popolnoma porušenega mesta.

Bitka za Bahmut velja za najbolj krvavo pehotno bitko po drugi svetovni vojni. Po nekaterih ocenah je bilo več kot sto tisoč mrtvih in ranjenih, od tega večina na ruski strani.

Bitka za Avdijivko

Lani poleti je Ukrajina sprožila veliko protiofenzivo na jugu Ukrajine, ki pa ni bila uspešna. Na drugi strani so ruske enote oktobra lani začele naskoke na mesto Avdijivka v regiji Doneck. Prav tako kot bitka za Bahmut je bila to krvava bitka, za katere so bili značilni vztrajni naskoki ruskih sil ne glede na žrtve.

V Časiv Jaru, ki je pomembno prometno vozlišče na vzhodu Ukrajine, je pred začetkom ruskega napada živelo nekaj več kot deset tisoč prebivalcev. Mesto je bilo že tarča ruskih napadov od daleč. Na fotografiji vidimo posledice ruskega topniškega obstreljevanja Časiv Jara aprila lani. Foto: Guliverimage

Bitka za Avdijivko je trajala nekaj več kot štiri mesece – do 17. februarja letos. Končala se je z rusko zasedbo porušene Avdijivke. V bitki je bilo mrtvih in ranjenih več deset tisoč vojakov, od tega večina na ruski strani. Rusi so v bitki za Avdijivko izgubili tudi več kot tristo tankov in več kot sedemsto oklepnih bojnih vozil.

Časiv Jar – nova klavnica za ruske vojake?

Zdaj vojaški strokovnjaki domnevajo, da bodo s podobno taktiko – vztrajni nenehni naskoki ne glede na žrtve – Rusi želeli zasesti tudi strateško pomembni kraj Časiv Jar. Gre za pomembno prometno vozlišče, ki je imelo pred vojno nekaj več kot deset tisoč prebivalcev.

Kot piše t-online, so v nasprotju z območjem Avdijivka v Časiv Jaru ukrajinski obrambni položaji bolje utrjeni. Bitka za mesto bo tako predvidoma postala naslednja t. i. klavnica za ruske vojake, tako kot Bahmut in Avdijivka. A to ruske strani verjetno ne bo omajalo, ampak bo skušala ne glede na krvavo ceno zasesti Časiv Jar.

Rusija želi počasi izčrpati Ukrajino

Težava za ukrajinsko stran je, da imajo zaradi zastoja zahodne oziroma ameriške pomoči (v ameriškem kongresu še vedno niso potrdili novega svežnja pomoči za Ukrajino) težave z zalogami streliva, zaradi česar obramba pred ruskimi napadi ne more biti več tako učinkovita.

Ruska taktika je tako ukrajinske položaje napadati toliko časa, dokler branilcem ne zmanjka streliva in se morajo umakniti. Rusija torej računa na zmago z izčrpavanjem Ukrajine, za to pa niso nujno potrebni veliki preboji. Vse je torej odvisno od tega, kako velika bo zahodna pomoč.