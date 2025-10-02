Lani so Slovenci pisali zgodovino, letos jo želijo znova

Slovenska reprezentanca v motokrosu je lani na pokalu narodov osvojila sedmo mesto, najboljšo v zgodovini tega prestižnega tekmovanja. Tim Gajser, Jan Pancar, Jaka Peklaj in selektor Sašo Kragelj verjamejo, da so lahko letos z nekaj sreče in če se vse poklopi tudi boljši. Gajser je lani v Matterley Basinu dobil obe vožnji, letos bo tudi zanj proga Ironman v ameriški Indiani nekaj novega. Za petkratnega prvaka bo dirka še dodatno čustvena, saj bo zadnjič dirkal s Hondo. "V tej ekipi sem od svojih začetkov v svetovnem prvenstvu. Bo kar ... čustveno." Prva vožnja bo v nedeljo ob 19.10, druga ob 20.40 in tretja ob 22.08.

Lani so bili Slovenci na pokalu narodov sedmi. Foto: Jure Gregorčič/AMZS Konec tedna se sezona v motokrosu končuje s tradicionalnim pokalom narodov, to bo že 78. MXoN doslej. Pravijo mu tudi olimpijske igre motokrosa. Gre za edino tekmovanje, kjer se zberejo motokrosisti z vsega sveta, ki sicer tekmujejo v različnih prvenstvih. Najboljšim iz svetovnega prvenstva MXGP in MX2 se pridružijo predvsem najboljši ameriški in avstralski vozniki. Posebno je tudi zaradi neverjetne navijaške kulise, pred dvema letoma je MXoN v Franciji spremljalo več kot 100 tisoč ljudi. Najbolj poseben za Slovenijo pa je bil pokal narodov lani, ko so Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj pod vodstvom selektorja Saše Kraglja dosegli zgodovinsko sedmo mesto. Do lanskega Matterley Basina je bil najboljši slovenski dosežek deveto mesto iz leta 1998.

Navijaški prizori iz leta 2024 so bili res neverjetni, v Franciji je dirko spremljalo več kot 100 tisoč ljudi. Foto: Guliverimage

Gajser: Lani je bilo res vrhunsko

Tim Gajser Foto: Aleš Fevžer "Lani je bilo res vrhunsko. En teden prej sem izgubil naslov svetovnega prvaka za par točk in je bila zato motivacija na tej tekmi zelo velika. Da odpeljem zadnjo tekmo vrhunsko. In to mi je tudi uspelo. Odpeljal sem dve vrhunski vožnji in v obeh zmagal. Sploh tista druga s prehitevanjem dva zavoja pred koncem je bila nekaj posebnega. Pa še za Slovenijo smo naredili najboljši rezultat, sedmo mesto. Res je bilo vrhunsko," se je v pogovoru za Sportal lanskega pokala narodov spomnil petkratni svetovni prvak Gajser. Dva kroga pred ciljem je z vratolomnim manevrom prehitel 22-letnega Avstralca Jetta Lawrenca, ki že nekaj let s Hondo osvaja zmage in lovorike v ameriškem motokros in superkros prvenstvu. "Tu se res zberemo najboljši vozniki, pa še navijači pridejo z vsega sveta."

Pancar: Občutek, da tekmuješ za svojo državo je dodaten plus

Na pokalu narodov dirkajo s posebnimi številkami in v reprezentančnih dresih. Foto: Jure Gregorčič/AMZS

Jan Pancar se veseli, da so na MXON prava ekipa. Foto: Aleš Fevžer Letos bo pokal narodov v ZDA, točneje na progi Ironman v zvezni državi Indiana, ki je vozniki s svetovnega prvenstva ne poznajo. Od trojice Slovencev je doslej v Ameriki dirkal le Gajser (za Pancarja in Peklaja bo debi v ZDA še dodatna izkušnja), leta 2016 je prav na finalu v San Bernardinu v Kaliforniji dvignil prvo lovoriko v razredu MXGP. "Mislim, da smo imeli od 2015 do 2017 po dve veliki nagradi v Ameriki. Nekaj izkušenj od tam imam, ne pa s te proge. Za vse bo nekaj novega. A smo vsi motivirani in nam proga ne bo delala težav." Kot so videli s posnetkov, je proga Ironman običajno hitrejša, kot jih imajo v svetovnem prvenstvu.

Tako je lani Gajser delil nasvete Peklaju. Foto: Jure Gregorčič/AMZS "Motokros je običajno individualen šport, to pa je edina tekma, kjer smo kot ekipa. Pa občutek, da tekmuješ za svojo državo je dodaten plus," je še en čar pokala narodov izpostavil Pancar. Z Gajserjem in Peklajem se dobro poznajo z dirk svetovnega prvenstva, občasno tudi skupaj trenirajo. Tako ne bo manjkal ekipni duh in deljenje informacij ter vtisov iz proge. Več o tem nam je povedal selektor Sašo Kragelj: "Poteka medsebojna komunikacija. Tim in Jan z največ izkušnjami povesta, kaj se dogaja na progi, kje so se pojavile ovire, luknje. Jaz gledam ob progi s svojimi očmi in tudi poskušam svetovati."

Sistem tekmovanja

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V soboto bodo odpeljali kvalifikacijske vožnje v razredih MXGP, MX2 in MXOpen. Na dirko se prebije 20 najboljših reprezentanc (prijavljenih jih je 38). Vozniki nimajo svojih štartnih številk, Gajser bo dirkal s številko 19 in ne z 243 (razred MXGP), Peklaj z 20 (razred MX2) in Pancar z 21 (razred MXOpen), ker je bila Slovenija lani sedma. V nedeljo sledijo tri vožnje, vsak voznik dirka dvakrat. V vsaki vožnji se pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MX2, MX2 + MXopen in MXGP + MXopen). Za končni rezultat se šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid pa se črta. Zmaga reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest. Zmagovalka Avstralija je imela lani 26 točk, druga ZDA 29 in tretja Nizozemska 36. Slovenija jih je imela za sedmo mesto 67 – dve prvi mesti Gajserja, 15. in 16. mesto Pancarja ter 34. mesto Peklaja, 36. mesto najmlajšega iz slovenske ekipe pa se ni štelo.

Kdo so favoriti in konkurenti Slovenije

Med boljše sodi tudi Nemčija z veteranom Kenom Roczenom. Foto: Guliverimage Slovenija se lahko spogleduje s prvo deseterico in tudi s ponovitvijo ali celo izboljšanjem lanskega sedmega mesta. Favorit je Avstralija, ki brani naslov prvaka. Znova bosta zanjo dirkala brata Jett in Hunter Lawrence. ZDA bodo imele prednost domačega terena, sta se pa dva tedna pred pokalom narodov poškodovala Chase Sexton in Haiden Deegan. Štirim velesilam motokrosa, ki vselej sodijo v najožji krog favoritov, letos manjka po en vrhunski voznik: Nizozemski Jeffrey Herlings, Franciji Tom Vialle, Španiji lanski svetovni prvak Jorge Prado in Belgiji Jago Geerts. A slednja je vseeno zelo močna: ima brata Lucasa in Sacho Coenena ter Liama Evertsa. Lani so bili Belgijci šele 12. (padec in odstop Lucasa Coenana), za Slovenijo so bili lani tudi Italijani, za katere bo nastopil tudi upokojeni devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli.

Favorizirane ekipe za 78. pokal narodov:



Avstralija: Jett Lawrence (MXGP), Kyle Webster (MX2), Hunter Lawrence (MXOpen)

ZDA: Eli Tomac (MXGP), Justin Cooper (MX2), RJ Hampshire (MXOpen)

Nizozemska: Glenn Coldenhoff (MXGP), Kay de Wolf (MX2), Calvin Vlaanderen (MXOpen)

Španija: Ruben Fernandez (MXGP), Guillen Fares (MX2), Francisco Garcia (MXOpen)

Francija: Romain Febvre (MXGP), Mathis Valin (MX2), Maxime Renaux (MXOpen)

Nemčija: Ken Roczen (MXGP9), Simon Längenfelder (MX2), Max Spies (MXOpen)

Slovenija: Tim Gajser (MXGP), Jaka Peklaj (MX2), Jan Pancar (MXOpen)

Italija: Antonio Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2), Andrea Bonacorsi (MXOPen)

Švica: Jeremy Seewer (MXGP), Nico Greutmann (MX2), Valentin GUillod (MXOpen)

Latvija: Karlis Reisulis (MXGP), Janis Reisulis (MX2), Pauls Jonass (MXOpen)

Belgija: Lucas Coenen (MXGP), Sacha Coenen (MX2), Liam Everts (MXOpen)

Gajser: Mislim, da smo sposobni izboljšati lanski rezultat

Tim Gajser bo na MXON še zadnjič dirkal na Hondi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Realno gledamo bi morali biti med deseterico, a mislim, da smo sposobni še več. Je pa to ena tekma. V enem dnevu se mora vse poklopiti. Tudi kanček sreče mora biti na naši strani. Mislim, da smo sposobni izboljšati lanski rezultat, je pa veliko ekip, ki so na papirju boljše od nas ali pa podobne naši. Dali bomo vse od sebe. Upamo na najboljše," je o možnostih Slovenije pred odhodom čez lužo razmišljal Gajser. "Avstralci so glavni favoriti. Potem so tukaj še ZDA, Francija, Belgija, tudi Nemčija z novim svetovnim prvakom v MX2 Längenfelderjem, pa Italija."

Pancar je o pričakovanjih in favoritih povedal: "Veliko je dobrih ekip. Težko je narediti res vrhunski rezultat. A če bomo vsi odpeljali, kot znamo, bi morali biti okrog lanskega mesta, lahko pa smo še boljši. Avstralija je res najverjetneje glavni favorit, bosta pa zelo močni tudi Belgija in Nizozemska. Francija da na tem tekmovanju tudi vedno eno stopničko več kot na dirkah svetovnega prvenstva." Francozi imajo seveda v svoji ekipi tudi novega svetovnega prvaka v MXGP Romaina Febvra.

Kragelj: Potrudili se bomo, da bomo upravičili vložek in pričakovanja

Sašo Kragelj je izbral trojico za MXON. Foto: Aleš Fevžer Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj nam je dejal, da je slovenska trojica v odlični formi. "Tim in Jan sta to dokazala na zadnjih dirkah svetovnega prvenstva. Jaka se je tudi kalil na nekaj dirkah MX2 v Evropi. Zavedajo se odgovornosti in se na dirko dobro pripravljajo. Na dirko se odpravljamo optimistični. Dejstvo je, da so ti trije fantje postavili visok mejnik. Realno smo sposobni po višji uvrstitvi, a je treba vedeti, da potujemo na drug kontinent, kjer bo odigralo vlogo še marsikaj drugega kot tehnika in taktika voznikov. Upamo, da se bo vse poklopilo."

Daljši prvi trening bo namenjam spoznavanju proge in nastavitvam motorja. Gajser in Pancar bosta imela svoj motor –za Tima bo to zadnja dirka na Hondi – Peklaj bo dirkal z izposojenim. Slovenija bo sploh prvič doslej na pokalu narodov tekmovala v ZDA, doslej zaradi višjih stroškov poti čez lužo ni. Stroške udeležbe nosi krovna organizacija za motokros v Sloveniji, to je AMZS. "Slovenska ekipa je neprimerljiva z ostalimi. Tim gre na dirko z delom svoje ekipe iz Honde, Jan in Jaka samo s svojimi starši. Smo res zelo majhna ekipa. Vse je povezano s stroški, nam pa je AMZS vsaj omogočila nastop v ZDA. Potrudili se bomo, da bomo upravičili vložek in pričakovanja."