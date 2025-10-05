Slovenija z Gajserjem na čelu deveta, favoriti so zdaj jasni

Pokal narodov MXoN, olimpijske igre motokrosa, se je začel s sobotnimi kvalifikacijami v posameznih razredih. V MXGP je bil najhitrejši Avstralec Jett Lawrence, Tim Gajser pa peti. V MX2 je zmagal Belgijec Sacha Coenen, mladi Jaka Peklaj je bil 21. V razredu MXOpen je bil prvi Avstralec Hunter Lawrence, Jan Pancar pa je končal na 10. mestu. Tako so prvi favoriti Avstralci dobili kvalifikacije z dvema točkama, Slovenija je bila s 15 na devetem mestu. Glede na razplet kvalifikacij se zdi, da se bodo za stopničke ob AVstraliji, ki jo bo težko premagati, borile Nizozemska, Belgija, Nemčija, ZDA in Francije. Slovenijo pričakujemo v borbi za sedmo mesto s Španci in Italijani. Dirka se začne v nedeljo ob 18.10.

Letošnja izvedba tekmovanja je že 76., gosti jo Crawfordsville v zvezni državi Indiana nedaleč od slovitega Indianapolisa. Američani so najuspešnejši v tem tekmovanju, imajo 23 zmag, zadnjo iz leta 2022. Slovenijo sploh prvič v zgodovini tega tekmovanja v ZDA zastopajo Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Lani je slovenska ekipa v enaki postavi predvsem po zaslugi Gajserja in njegovih dveh zmag prišla do sedmega mesta, kar je bila najboljša uvrstitev doslej (pred tem deveto mesto iz leta 1998).

MXoN, kvalifikacije:



1. Avstralija 2 točki

2. Nizozemska 5

3. Belgija 6

4. Nemčija 6

5. ZDA 7

6. Francija 10

7. Španija 11

8. Italija 14

9. Slovenija 15

10. Japonska 16

Jett Lawrence je dobil kvalifikacije v MXGP in je tudi prvi favorit za zlato tablico med posamezniki na tem tekmovanju. Lani mu jo je dva zavoja pred ciljem s fantastičnim prehitevanjem speljal Tim Gajser. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Kvalifikacije v razredu MXGP je dobil Avstralec Jett Lawrence pred Nemcem Kenom Roczenom in svetovnim prvakom v tem razredu, Francozom Romainm Febvrom. Na četrtem mestu je končal Španec Ruben Fernandez, sicer sotekmovalec Gajserja v ekipi Honda; Gajser je končal tik za njim (23 sekund za zmagovalcem), šesti pa je bil Belgijec Lucas Coenen, drugi v letošnjem svetovnem prvenstvu. V MX2 je kvalifikacije dobil njegov mlajši brat Sacha Coenen pred Nizozemce Kayem de Wolfom in Američanom Justinom Cooperjem. Peklaj je končal na 21. mestu. Kvalifikacije razreda open je dobil Avstralec Lawrence Hunter pred Japoncem Jojem Shinodo in Nizozemcem Calvinom Vlaandernom. Pancar je bil na 10. mestu.

MXoN, kvalifikacije MXGP:



1. Jett Lawrence (Avstralija)

2. Ken Roczen (Nemčija)

3. Romain Febvre (Francija)

4. Ruben Fernandez (Španija)

5. Tim Gajser (Slovenija)

6. Lucas Coenen (Belgija)



MXoN, kvalifikacije MX2:



1. Sacha Coenen (Belgija)

2. Kay de Wolf (Nizozemska)

3. Justin Cooper (ZDA)

4. Simon Längenfelder (Nemčija)

5. Kyle Webster (Avstralija)

6. Camden McLellan (Južna Afrika)

...

21. Jaka Peklaj (Slovenija)



MXoN, kvalifikacije MXOpen:



1. Hunter Lawrence (Avstralija)

2. Jo Shimoda (Japonska)

3. Calvin Vlaanderen (Nizozemska)

4. RJ Hampshire (ZDA)

5. Liam Everts (Belgija)

6. Andrea Bonacorsi (Italija)

...

10. Jan Pancar (Slovenija)

Skupno je v kvalifikacijah (štejeta dva najboljša dosežka od treh) slavila Avstralija z dvema točkama, druga je bila Nizozemska s petimi, tretja Belgija s šestimi. Slovenija je s 15 točkami pristala na devetem mestu.

V nedeljo bodo na tri vožnje; v vsaki se pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MXOpen, MXGP + MX2, MX2 + MXOpen). Za končni rezultat posamezne reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk. Prva vožnja bo na sporedu ob 19.10 po srednjeevropskem času, druga ob 20.40, zadnja pa ob 22.08.