Nina Ivanič je delila utrinke z dopustovanja

Igralka Nina Ivanič je delila utrinke z januarskega dopustovanja, ki ga tokrat v družbi družine preživlja ob prijetnih temperaturah v Združenih arabskih emiratih.

Slovenska gledališka in filmska igralka Nina Ivanič Rep se je po malce daljšem časovnem obdobju spet javila svojim sledilcem in z njimi delila utrinek z dopustovanja v Abu Dabiju, glavnem mestu Združenih arabskih emiratov, kjer se mudi v začetku januarja.

"Enodnevna preobrazba," je ob seriji fotografij zapisala Ivanič, ki je pred tem tudi delila fotografijo s sinovoma, ki ji na potovanju v Aziji delata družbo.

Igralka Ivanič s svojim možem Matjažem Repom, s katerim sta lani marca praznovala srebrno obletnico poroke, najraje igra golf – šport, pri katerem se oba sprostita in hkrati rekreirata. Poleg tega naša igralka obožuje tudi potovanja z družino, zato se ji še danes na potovanjih rada pridružita 20-letni Miha in 26-letni sin Luka.

Med drugim so skupaj pred leti že obiskali New York, z možem pa je Ivanič lani odkrivala lepote safarija in skrivnosti Tanzanije.

Nina Ivanič še vedno rada potuje v družbi svojih dveh odraslih sinov. Foto: Instagram/ivanic.nina