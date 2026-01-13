Med tekmovalkami v novi sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške bo tudi Prekmurka Kaja Casar, ki je sodelovala že v slovenski različici Sanjskega moškega.

"Če mi bo sanjski moški zares všeč, sem pripravljena zajahati ta val in ga odvoziti do konca," je v predstavitvenem videoposnetku za šov Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni) povedala Kaja Casar, ki so jo slovenski gledalci spoznali v slovenskem šovu Sanjski moški, sodelovala pa je tudi v Exatlonu.

"Skrivnost je razkrita," je ob tem še objavila na Instagramu in dodala: "Samo to bom rekla: na to niste pripravljeni!"

Kaja Casar se je sicer pred časom preselila na Tenerife in tam postala učiteljica deskanja, ob tem dela kot spletna vplivnica, v zadnjem času pa se, če sklepamo po objavah na družbenih omrežjih, pogosto mudi doma v Sloveniji in v Zagrebu, zaradi česar mnogi ugibajo, ali ni nemara v šovu Sanjski moški Hrvaške osvojila srca enega od sanjskih moških.

V šovu sicer sodeluje (vsaj) še ena Slovenka, to je Nuša Šebjanič, znana iz resničnostnega šova Kmetija.

