Odstavljenemu ruskemu generalu našli službo, ki je smrtna obsodba

Eden redkih ruskih generalov, ki si je zaradi slabe organizacije vojaških manevrov v Ukrajini upal kritizirati vodstvo ruske vojske, zaradi česar so ga odstavili in mu sodili, se vrača na fronto.

Čeprav bi na prvi pogled lahko pomislili, da gre za rehabilitacijo kritičnega generala Ivana Popova, ruski državni mediji poročajo, da ga v Ukrajini čaka služba, ki predstavlja malo da ne smrtno obsodbo. Popov naj bi namreč prevzel vodenje razvpitega bataljona bivših zapornikov, ki se bori v prvih bojnih linijah in je do zdaj utrpel ogromno žrtev.

Popov je veljal za izkušenega in sposobnega poveljnika 58. kombinirane vojske na jugu Ukrajine, ki je dosegla zavidljive rezultate na fronti. Nekaj časa je kazalo, da ga v vojski čaka še svetla prihodnost. A vse se je spremenilo julija leta 2023, ko se je zaradi težkih izgub na fronti začel pritoževati nad vodstvom ruske vojske, posebej oster je bil do načelnika generalštaba Valerija Gerasimova, obregnil pa se je tudi ob tedanjega ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja.

Vrhovni poveljnik nas je zabodel v hrbet

General Popov si je usodo zapečatil z glasovnim sporočilom, v katerem je kritiziral vodstvo ruske vojske. Foto: Guliverimage Usodo si je zapečatil, ko je do vodilnih pricurljalo glasovno sporočilo, ki ga je poslal kolegom. "Ukrajinska vojska nas ni mogla zlomiti na fronti, nas je pa naš vrhovni poveljnik zabodel v hrbet, izdajalsko in podlo, vojsko je obglavil v najtežjem in najbolj napetem trenutku," je tedaj sporočil Popov. Dodal je, da so ga zamenjali, ker se je upal pritoževati zaradi pomanjkanja podpore topništva in zaradi drugih ključnih težav na fronti: "Presodili so, da zanje predstavljam grožnjo, zato so me odstavili in se me znebili," naj bi po poročanju CNN kolegom sporočil general Popov.

Kritičnega generala so podprli ruski nacionalisti, vojaški blogerji in nekdanji vojaki, ki so obrambno ministrstvo obtožili, da s fronte umika sposobne poveljnike samo zato, ker so opozorili na težave, s katerimi se soočajo na bojišču. Podpora javnosti mu ni kaj prida pomagala, kmalu zatem so ga kazensko premestili v Sibirijo, kjer je prevzel mesto namestnika poveljnika ruskega kontingenta, a ga je kmalu čakala nova kazen: maja lani so ga prijeli zaradi suma poneverbe.

Čakala ga je šestletna zaporna kazen

Tožilci so na vojaškem sodišču zahtevali šestletno zaporno kazen, Popova so pred tem tudi že izključili iz vojske. Podpora generalu v javnosti ni padla, ampak nasprotno, saj so v njem videli žrtev, ki jo je doletel politično motiviran proces.

Za Putina je general Popov zapisal, da je njegov moralni vzornik in da je figura, ki mu je pomagala razumeti ponarodeli rek "hladna glava, toplo srce in čiste roke". Foto: Reuters Popov se je marca letos obrnil na ruskega predsednika Vladimirja Putina, njegovo pismo, ki so ga objavili tudi državni mediji, pa je poželo izjemno pozornost. V pismu je namreč Popov Putina prosil, naj mu omogoči vrnitev na fronto, pri tem pa mu je tudi popihal na dušo: zapisal je, da je Putin njegov "moralni vzornik" in oseba, ki mu je pomagala razumeti ponarodeli rek "hladna glava, toplo srce in čiste roke".

Vrača se v bataljon za "samomorilske napade"

Foto: Shutterstock Putin je prošnjo Popova uslišal, a ni videti, da bi bil generalu pripravljen odpustiti, prej nasprotno. Ruski časnik Kommersant je poročal, da bo postal poveljnik enemu od bataljonov "Storm Z", jurišno enoto, ki jo sestavljajo nekdanji zaporniki in ki jih na bojišču silijo v samomorilske napade. Mnogi med njimi prestajanje zaporne kazni zato zamenjajo s skoraj gotovo smrtjo na fronti.