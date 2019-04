Velik uspeh slovenskega tenisa, Polona Hercog osvojila turnir v Švici

She did it!@PolonaHercog is the #SamsungOpen champion 🏆



Za Polono Hercog je to skupno tretja zmaga na turnirju serije WTA. Prve turnirske zmage se je veselila leta 2011 v Bastadu, leto pozneje je znova slavila na istem prizorišču. Po dolgih sedmih letih je zdaj slavila v Luganu in dokazala, da še vedno spada med boljše teniške igralka sveta. Hercogova je za zmago prejela 43.000 dolarjev (38 tisoč evrov) in 280 točk, ki jo bodo na novi lestvici WTA pripeljale do okoli 65. mesta, s čimer bo znova postala najvišjeuvrščena slovenska igralka.

Martini Hingis se je zahvalila za spodbudne besede

Na slovesni podelitvi je bila tudi Martina Hingis, nekdanja vrhunska teniška igralka, ki je Poloni čestitala za odlično igro in ji zaželela uspešno nadaljevanje sezone na pesku. Pozneje je dobila besedo 28-letna Mariborčanka:

"Moram povedati, da je to izjemen in lep turnir. Martina, hvala za lepe besede … Hvala za vso podporo, prav tako hvala sponzorjem tega turnirja. Hvala moji mami in mojemu očetu, ki je doma. Hvala vsem, ki me podpirate in pomagate. Mislim, da vsi veste, kdo ste. Še enkrat hvala za čudovit teden," je takoj po dvoboju povedala Hercogova.

Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi dve igri na svoj servis sta obe igralki dobili brez težav. V tretji igri smo lahko videli prvi odvzem servisa Hercogove, ki je povedla z 2:1. V tretji igri je Poljakinja povedla z 0:40, te prednosti ni zapravila in je izenačila na 2:2. Že tretji zaporedni odvzem servisa smo lahko videli v peti igri, ko je Polona povedla s 3:2. V šesti igri, pri izidu 30:0, so dvoboj zaradi dežja prekinili, igralki pa sta se na igrišče vrnili po več kot enournem premoru. Polona je nato zadržala svoj servis in povedla s 4:2, v naslednji igri je imela v rokah že vodstvo 5:2.

Osma igra je bila zelo napeta, saj je Poljakinja izkoristila šele peto žogico za odvzem servisa in znižala izid na 5:3. Hercogova je imel v tej igri že dve žogici za niz, a ju ni izkoristila. Je pa zato naša igralka znova udarila v deveti igri, ko ji je uspel še četrti "break", in po 50 minutah je dobila prvi niz.

Nasprotnica Polone Hercog v finalu bo šele 17-letna Iga Swiatek. Foto: Gulliver/Getty Images

Poljakinja drugi niz odigrala kot prerojena

Drugi niz se je začel podobno kot prvi,. Obe igralki sta dobili uvodni igri na svoj servis. Nato je v tretji igri prva zapretila Iga Swiatek, ki je Poloni odvzela igro ne njen servis in povedla z 2:1. Štajerki se je v naslednji igri uspelo vrniti in izenačila na 2:2. Sedmo igro je znova zelo dobro odigrala poljska najstnica, ko je Slovenki znova vzela servis in povedla s 4:3, v naslednji igri je imela že vodstvo 5:3. V deveti igri ji je uspel še en "break", drugi niz je dobila s 6:3 ter izenačila 1:1 v nizih. Drugi niz se je končal po 38 minutah.

Po koncu drugega niza je Polona Hercog prosila za zdravniško pomoč, a k sreči ni bilo nič hujšega.

V tretjem nizu znova nadvlada Polone

Iga Swiatek je zelo dobro začela tudi tretji niz, saj je že takoj na začetku povedla z 2:0. Kazalo je, da je Hercogova v manjši krizi, a ji je v tretji igri odločilnega niza uspelo izid znižati na 2:1, v četrti igri pa je izenačila na 2:2 in se vrnila v igro. V nadaljevanju je naša igralka zaigrala še bolje in povedla s 4:2. Tega vodstva Polona ni izpustila, tretji niz je dobila s 6:3. Dvoboj je na koncu trajal dve uri in 13 minut.

