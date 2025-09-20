Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
15.09

Sobota, 20. 9. 2025, 15.09

V Beogradu potekala vojaška parada

Na. R., STA

Parada se je s petjem srbske himne in streljanjem topov začela ob 11. uri pred Palačo Srbija v Beogradu.

Parada se je s petjem srbske himne in streljanjem topov začela ob 11. uri pred Palačo Srbija v Beogradu.

Foto: X/@mnrvoid_rs

V Beogradu je danes potekala vojaška parada, ki so jo oblasti poimenovale Moč enotnosti. Na njej je sodelovalo okoli deset tisoč vojakov, med udeleženci so bili številni predstavniki srbskega državnega vrha s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, poročajo srbski mediji.

Parada je potekala ob dnevu srbske enotnosti, svobode in zastave, na njej pa so predstavili okoli 2.500 kosov orožja in vojaške opreme, več kot 600 vozil, 70 letal in 20 plovil.

Dogodka sta se udeležila srbski predsednik Vučić in premier Đuro Macut skupaj z vsemi ministri srbske vlade in drugimi visokimi predstavniki. Parade se je prav tako udeležil razrešeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vučić je ob dogodku izjavil, da vojaška parada predstavlja ponos države. Dodal je, da si Srbija želi miru, a hkrati zna ohraniti svoje ozemlje in prihodnost.

Prisotni so bili tudi gostje iz tujine, med njimi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohamed bin Zajed al Nahjan, delegacija iz Bahrajna ter vojaške delegacije iz Francije, Kitajske, Madžarske in ZDA.

Po poročanju srbskega portala N1 je policija nekaterim skupinam ljudi preprečevala vstop na parado. Ko niso bili pripuščeni do prizorišča, so se nekateri zbrani s 16 minutami molka poklonili smrtnim žrtvam lanskoletnega zrušenja nadstreška v Novem Sadu.

