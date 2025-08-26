Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.44

Albin Kurti vlada parlament volitve Kosovo

Torek, 26. 8. 2025, 15.44

Po večmesečnem zastoju kosovski parlament izvolil svojega predsednika

Avtorji:
Na. R., STA

Dimal Basha, predsednik parlamenta, Kosovo | Po poročanju kosovskega portala Kossev je za Basha glasovala polovica poslancev opozicijske desnosredinske Demokratske stranke Kosova (PDK) in nekateri poslanci Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK). Po poročanju medijev so bili proti poslanci Demokratske lige Kosova (LDK), Srbske liste in socialdemokratske Nisma. | Foto Reuters

Po poročanju kosovskega portala Kossev je za Basha glasovala polovica poslancev opozicijske desnosredinske Demokratske stranke Kosova (PDK) in nekateri poslanci Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK). Po poročanju medijev so bili proti poslanci Demokratske lige Kosova (LDK), Srbske liste in socialdemokratske Nisma.

Foto: Reuters

Po več kot štirimesečnem zastoju, 57 neuspešnih glasovanjih in dveh odločitvah ustavnega sodišča so danes kosovski poslanci izvolili predsednika novega sklica parlamenta po volitvah 9. februarja. S 73 glasovi za so izvolili kandidata vladne Samoopredelitve Dimala Basho. S tem so odprli pot za oblikovanje nove vlade.

Potrditev Bashe s 73 glasovi za, 30 proti in tremi vzdržanimi je bila mogoča, ker so nekateri opozicijski poslanci opustili bojkot in glasovali za kandidata vladajoče stranke, da bi končali ustavno krizo in preprečili sklic ponovnih volitev.

Basha je po izvolitvi poslance pozval k enotnosti. "Čas je, da dokažemo, da imamo kljub političnim razlikam pogum in modrost, da si skupaj prizadevamo za najvišje interese naše države," je dejal po poročanju mreže Radio svobodna Evropa. Srbijo je pozval k priznanju Kosova. | Foto: Reuters

Z njegovo izvolitvijo in potrditvijo drugih vodilnih organov parlamenta se bo končalo ustanovno zasedanje novega sklica parlamenta, ki se je po februarskih volitvah začelo 15. aprila. Zavleklo se je zaradi nesoglasij med strankami vladne večine in opozicije o tem, ali naj bo glasovanje predsednika javno ali tajno, ter zaradi nestrinjanja s kandidatko levosredinske vladajoče stranke Samoopredelitev dosedanjega premierja Albina Kurtija. Stranka je namreč dolgo vztrajala pri kandidaturi dosedanje pravosodne ministrice Albulene Haxhiu, ki pa ni dobila potrebne večine 61 glasov.

Samoopredelitev namreč kljub zmagi na februarskih volitvah z 48 poslanci nima večine v 120-članskem parlamentu, niti ji ni uspelo pridobiti koalicijskih parterjev.

Po več deset neuspešnih glasovanjih je ustavno sodišče z odločitvama 8. in 18. avgusta poslancem naložilo izvolitev predsednika parlamenta. Z zadnjo jim je naložilo, da ga morajo na javnem glasovanju izvoliti v 30 dneh in da lahko o istem kandidatu glasujejo samo trikrat. Basha je bil peti kandidat, ki ga je predlagala Samoopredelitev.

Po koncu ustanovne seje parlamenta se bo odprla pot za oblikovanje nove vlade. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je pričakovati, da bo kosovska predsednica Vjosa Osmani mandat za sestavo nove vlade znova podelila Kurtiju, ki vlado vodi od marca 2021. Ta bo nato novo vlado predstavil parlamentu. | Foto: Reuters

