Oven

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč črnogledi. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Bik

V življenju ste zdolgočaseni in zafrustrirani. Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli trenutek zase.

Dvojčka

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase in se spočijete. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi enkrat in za vedno.

Rak

Samski boste dobivali spodbudo z vseh strani, zato boste srečni. Zastavili si boste nove cilje, ki vam bodo dali dodaten zanos. Vezani pa se boste na vsak način želeli dokazati tudi na drugih področjih, ne le na partnerskem, kar pa bo popolnoma brez smisla. Vaš cilj naj bo pričarati zadovoljstvo in nasmeh pri partnerju.

Lev

Samski ne tiščite svojih občutkov v sebi. Vezani, ne glede na to, da vas je morda strah in se zavedate, da lahko izgubite partnerja, je prav, da mu zaupate svoja najgloblja čustva. Črno razpoloženje, v katerega sta padla v teh dneh, bo mimo le, če se bosta izpovedala drug drugemu. Skušajte se mu ponovno približati.

Devica

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne odobrava vašega načina reševanje stvari.

Tehtnica

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh. Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino.

Škorpijon

Zdelo se vam bo, da ste rojeni pod srečno zvezdo. Že v naslednjih dneh lahko pričakujete prilive, ki bodo odgnali finančne skrbi. Naj vas obilni nakupi ne premamijo. Čas je, da prihranite denar za pomembnejše zadeve. Nekdo vas bo navdušil z idejo o potovanju. Kmalu se boste podali novim dogodivščinam naproti.

Strelec

Zdelo se vam bo, da ne morete slediti vsemu, kar se dogaja okoli vas. Še vedno boste delali pod pritiskom, saj nekdo čaka na vaš končni rezultat. Ne pozabite, da kdor čaka, zagotovo dočaka. Vzemite si čas. Videli boste, da bo končni rezultat izvrsten. Zvečer posvetite malo pozornosti tudi najbližjim. Potrebujejo vas.

Kozorog

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Vodnar

Pričakujte oplemenitenje denarja in priliv, ki ga niste pričakovali. Ta priliv ne bo na vašem računu po vaši zaslugi. Ob vas je neka oseba, ki vas kar naprej prijetno preseneča. Denar lahko pričakujete kot poklon ali izraz naklonjenosti. Pri delu boste danes malce slabše volje. Zdelo se vam bo, da ne boste mogli izpolniti vsega.

Ribi

Ugotovili boste, da rezultati niso vidni. Res je, da je za vami zelo naporno obdobje, toda danes je pravi dan za to, da se pomirite. Notranja umiritev vam bo prijala. Finančna stabilnost še prihaja, zato ohranite mirno kri in bodite potrpežljivi. Okoliščine se bodo obrnile vam v prid, ne skrbite.