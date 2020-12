Ločitvena bitka v teku: pevka dosegla pomembno zmago

Ker se je Brandon Blackstock odločil, da bo po ločitvi živel v Montani, medtem ko Kelly Clarkson s šestletno hčerko River Rose in štiri leta starim sinom Remingtonom Alexandrom ostaja v Los Angelesu, je sodnik odločil, da je najbolje za otroka, da večino časa preživljata z mamo v domačem okolju. Če bi si starša enakovredno delila skrbništvo, bi bila namreč otroka ves čas na poti, kar vsekakor ni najboljše zanju, mnenje sodišča navaja portal Entertainement Tonight.

"Sodišče meni, da mladoletna otroka trenutno nista in tudi v preteklosti nista bila prebivalca Montane ter da je Kalifornija njuna domača država," se je glasil del izjave sodišča. Otroka bosta zato ostala s slavno mamo v Los Angelesu, medtem ko ju bo oče videval prvi, tretji in peti konec tedna v mesecu. Pri tem bo moral prvi in peti konec tedna pripotovati v Los Angeles, tretji konec tedna v mesecu pa bosta otroka obiskala očeta v Montani, je odločilo sodišče.

Kelly in Brandon sta bila poročena sedem let. Foto: Getty Images

Čeprav je na področju skrbništva nad otrokoma pevka doživela veliko zmago, pa ločitvena bitka še ni končana. Portal People poroča, da želi Barandon od svoje slavne žene dobiti zajetno preživnino. Zahteva 436 tisoč dolarjev mesečno, in sicer 310 tisoč dolarjev zase in 135 tisoč dolarjev za otroka. To bi na leto zneslo vrtoglavih 5,2 milijona dolarjev (kar je 4,34 milijona evrov). "Prav tako zahteva dva milijona dolarjev za kritje sodnih stroškov za ločitveni postopek, čeprav je on tisti, ki je najel kar sedem odvetnikov, da ga zastopajo," je za omenjeni portal razkril anonimni vir.

Kelly in Brandon sta bila poročena sedem let, junija letos pa je 38-letna pevka nenadoma vložila zahtevo za ločitev. Njena prioriteta trenutno ostajata otroka, saj si želi, da bi ju ločitev čim manj prizadela. Z odločitvijo sodišča, da ostane glavna skrbnica otrok, je pevka tako zelo zadovoljna, so še povedali viri, poročanja o visoki preživnini, ki jo od nje zahteva bodoči nekdanji mož, pa še ni komentirala.