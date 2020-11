Igralkin 'zlom' na Instagramu: Jaz sem odsotna mama, ti pa predan oče leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Megan Fox je povsem izgubila živce, ko je na Instagramu videla, da je njen bivši mož Brian Austin Green objavil skupno fotografijo z njunim najmlajšim sinom. Obtožila ga je, da izrablja otroke za to, da njo prikazuje kot slabo mamo, ki ni prisotna v življenju njunih treh otrok, sebe pa kot predanega očeta.

Megan Fox in Brian Austin Green sta se razšla konec leta 2019, novico o koncu njunega 15 let dolgega razmerja pa javnosti sporočila maja letos. Igralka je kmalu našla novo ljubezen, in sicer z glasbenikom Machine Gun Kellyjem, ki jo je obelodanila tudi na Instagramu.

V nedavnem intervjuju za podcast Hollywood Raw je tudi njen bivši mož komentiral njeno novo zvezo ter povedal, da ji privošči srečo z novim fantom, saj si jo zasluži. Spregovoril je tudi o skrbi za otroke po ločitvi. "Ni knjige s pravili, kako to početi. Ni prave in ni napačne poti. Učiva se sproti. Najpomembneje je to, da se pogovarjava, kolikor se le lahko," njegovo izjavo o deljenem skrbništvu za omenjeni podcast povzema portal E! News.

A očitno vseeno ni vse tako rožnato, kot sta prikazovala na zunaj. Kar dokazuje igralkin 'zlom' na družbenem omrežju. Ko je namreč Brian objavil fotografijo ob noči čarovnic, na kateri je tudi njun najmlajši sin, je Megan izgubila živce in ga grdo napadla s komentarjem, ki je pod objavo.

"Zakaj mora biti tudi Journey na tej fotografiji? Ni jih težko odstraniti s fotografij. Ali izbrati takšnih, na katerih niso tudi oni. Tudi jaz sem se imela včeraj lepo z njimi ob noči čarovnic, pa se vseeno niso znašli na mojih družbenih omrežjih. Vem, da imaš rad svoje otroke. A ne vem, zakaj jih moraš uporabljati za to, da se hvališ po Instagramu. Tako si zastrupljen s tem, da hraniš to neko vsesplošno razširjeno zgodbo, da sem jaz odsotna mati, ti pa nesmrten, večno predan oče leta," je bila ostra v zapisu. Ter nadaljevala, da ne razume, zakaj potrebuje pohvale na spletu, ko pa je ljubezen njunih otrok do njega dovolj velik dokaz, da je dober oče.

Brian je za tem, ko ga je nekdanja žena tako ostro napadla v komentarju, fotografijo s sinom izbrisal ter objavil novo, identično fotografijo, na kateri pa ni zraven sina. Na Meganin izpad pa se ni odzval.