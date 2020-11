Nekdanja žena potrdila: S Tadejem Tošem sva se ločila

Slovenski voditelj, igralec in komik Tadej Toš se je ločil od hrvaške igralke Dore Fišter, s katero je bil poročen od leta 2006, je v pogovoru za hrvaško revijo Story potrdila Fištrova. Igralka je v nedavnem intervjuju povedala, da z nekdanjim možem ostajata v dobrih odnosih, da pa že nekaj časa živi in dela v Zagrebu, kjer v šolo hodijo tudi njuni trije otroci.

Toš in Fištrova sta se leta 2006 poročila v Kicarju v bližini Ptuja. Da naj bi se par ločil, se je govorilo že pred meseci, zdaj pa je Fištrova to tudi potrdila.

"Ko ignoriraš ego, ostane samo ljubezen. Tadej ima res prelepo mesto v mojem srcu. Sva starša svojim otrokom, to nama je skupno in tega ne more nič spremeniti. Za to, da sva dobro, imava vsaj tri razloge, to so najini otroci in starša bova vse življenje. Ljubezen se nikoli ne konča, le spremeni svojo obliko," je po poročanju hrvaških medijev povedala Fištrova, ki zdaj že nekaj časa živi na Hrvaškem.

"Živim in delam v Zagrebu, otroci tu hodijo v šolo. Zdaj živimo na tej relaciji, otroci malo več kot jaz," je povedala igralka in tekmovalka hrvaškega šova Zvezde pojejo.