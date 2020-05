Prihodnost kulturnih prireditev? Tako je v Mariboru nastopil Tadej Toš. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek se je v mariborskem Narodnem domu odvil stand-up nastop igralca Tadeja Toša, prvi tovrstni dogodek po epidemiji koronavirusa. To je bila prva od sedmih napovedanih Toševih predstav, ki so vse razprodane in kjer ni bilo gneče.

Glede na usmeritve NIJZ je bilo v dvorani le 50 ljudi - 48 gledalcev, nastopajoči Toš in tehnik - in tako bo tudi vnaprej. Bodo v prihodnje vse kulturne prireditve videti tako? Poglejte:

