Spektakularen prizor: sredi Seula pljuska največji virtualni val na svetu #video

Največji digitalni velikan v Južni Koreji, ki so ga postavili v seulski četrti Gangnam, je prizorišče spektakularne umetniške instalacije – vsako uro se za eno minuto na njem pojavi velikanski virtualni val, ki daje občutek, da bo zalil vsakogar, ki se je znašel pred njim.

Kako je to videti? Poglejte:

Gre za projekt studia d'strict, ki s pomočjo tehnologije ustvarja javna umetniška dela. Tega so ustvarjali štiri mesece, večino časa so porabili za digitalno oblikovanje, da bi dosegli karseda realističen učinek.

"Želimo si ustvarjati izkušnje, ki ljudi popolnoma prevzamejo," je povedal predstavnik studia d'strict Jun Lee, "valovi so čudoviti in dinamični, mi pa smo skušali tokrat vzbuditi pomirjujoče občutke, saj to ljudje zdaj najbolj potrebujejo."

Foto: Cover Images

Odzivi na družbenih omrežjih so sicer mešani, nekaterim se namreč zdi, da velikanski val mimoidočih ne pomiri, ampak bolj vznemiri.

