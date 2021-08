Slavna pariška znamenitost bo kmalu videti drugače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med 18. septembrom in 3. oktobrom bo pariški Slavolok zmage, ki se boči na zahodnem koncu Elizejskih poljan, privzel povsem drugačno podobo. Kot si je to že leta 1961 zamislil umetniški par Christo in Jeanne-Claude, bodo namreč 50 metrov visoko znamenitost ovili v svetlečo plastično folijo.

Gre za posmrtno umetniško intervencijo slavnega umetniškega para, Christo je namreč umrl lani, njegova žena in umetniška partnerica Jeanne-Claude pa leta 2009. Da bo njuna vizija končno uresničena, je dosegel Christov nečak Vladimir Javačev.

Foto: Reuters

"Izpolnil sem obljubo, ki sem mu jo dal," je Javačev pojasnil za Reuters. Kot je povedal, je njegov stric večkrat poudaril, da je ovijanje Slavoloka zmage projekt, ki si ga je najbolj želel uresničiti.

Christo in Jeanne-Claude sta slovela po tovrstnih umetniških intervencijah, med drugim sta v različne materiale ovila nemški parlament v Berlinu in pariški most Pont Neuf, enega od projektov "ovijanja" sta izpeljala na obali Avstralije, z velikansko zaveso sta zastrla tudi del Velikega kanjona v ameriški zvezni državi Kolorado.

Posnetki nekaterih njunih projektov:

V času, ko bo Slavolok zmage ovit v folijo, ga bo še vedno mogoče obiskati in se povzpeti na tamkajšnjo razgledno teraso, ob tem dodaja Reuters.

