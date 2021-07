Pevka mora nekdanjemu možu plačevati vrtoglavo preživnino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožno sodišče v Los Angelesu je razsodilo, da mora priljubljena ameriška pevka Kelly Clarkson nekdanjemu možu Brandonu Blackstocku plačevati preživnino v višini 165 tisoč evrov, od česar je 125 tisoč evrov namenjenih njemu, 40 tisoč pa njunima otrokoma.

Devetintridesetletna pevka, ki na mesec zasluži 1,6 milijona evrov, bo za preživnino na leto odštela skoraj dva milijona evrov.

Zvezdnica je junija 2020 vložila zahtevo za ločitev, istega leta novembra pa ji je bilo dodeljeno skrbništvo nad šestletno hčerko River in štiriletnim sinom Remingtonom. Kot razlog za ločitev sta navedla "nepremostljive razlike".

Poročena sta bila skoraj sedem let. Foto: Reuters

"Težko je," je priznala pevka in povedala, da sta se z nekdanjim možem strinjala le o temeljnih stvareh, razmere pa so bile otežene, saj sta malo časa preživljala skupaj. "Kadar gre za otroka in tisto, kar je najboljše zanju, se oba popolnoma strinjava," je še dodala zvezdnica.

Zakonca, ki sta bila poročena skoraj sedem let, sta se leta 2020 zapletla tudi v pravno bitko, ta se še zmeraj ni končala.

Stvari so se razgrele, potem ko je pevka Brandona in njegovega očeta tožila zaradi goljufije v višini več milijonov dolarjev. Pevkin nekdanji mož je vse obtožbe zanikal.

Preberite tudi: