Sodnik je razsodil, da si bosta nekdanja zakonca, ki sta se za skrbništvo nad otroki na sodišču borila več let, enakovredno delila skrbništvo nad petimi mladoletnimi otroki. Najstarejši Maddox je star 19 let in je polnoleten, zato v postopek skrbništva ni bil vključen.

Gre za veliko zmago Brada Pitta in hkrati za poraz Angeline Jolie, saj si je že od samega začetka prizadevala, da bi dobila polno skrbništvo, poleg tega pa je hotela, da bi bili Bradovi obiski nadzorovani, vendar je sodnik odločil drugače. Pri tej odločitvi so mu pomagale priče, vključno s psihiatri, ki so na sojenju dejali, da Angelinini argumenti, da Brad ni primeren starš, niso verodostojni.

Ameriški spletni portal TMZ, ki je prvi poročal o razsodbi, je dejal, da je Pitt "naravnost presrečen" zaradi izida.

Zvezdnika si bosta skrbništvo nad petimi otroki delila enakovredno. Najstarejši Maddox (desno) je že polnoleten. Foto: Getty Images

Angelina je Bradu očitala nasilje nad otroki

Sodnik je sicer predlagal "začasno" sodbo, kar pomeni, da lahko obe strani še vedno navajata argumente za in proti, vendar so te sodbe običajno le formalnost, preden postanejo pravnomočne.

Tik pred odločitvijo, da si bosta zvezdnika skrbništvo enakovredno delila, je Angelina vložila dokumente na drugo okrožno pritožbeno sodišče v Kaliforniji, da bi sodnika Johna Ouderkirka izvzela iz ločitvene zadeve. Pravi, da sodnik ni hotel slišati dokazov, ki naj bi bili pomembni za varnost in dobro počutje njenih otrok. O kakšnih dokazih govori, ni znano.

Poleg tega je dejala, da sodnik ni upošteval dela zakonika kalifornijskih sodišč, ki pravi, da je v največjo korist otroka, da se skrbništvo ne dodeli osebi z zgodovino nasilja v družini. Bradu je namreč vseskozi očitala nasilje nad otroki.

Razšla sta se le dve leti po poroki. Foto: Reuters

Angelina je zahtevo za ločitev vložila leta 2016 po sporu na zasebnem poletu iz Francije v Los Angeles, na katerem je Brada obtožila nasilnega vedenja do njunega sina Maddoxa, ki je bil takrat star 15 let. Priljubljenega igralca so v povezavi z incidentom preiskovali FBI in socialne službe, vendar ni bil obtožen.

Igralca sta bila v zvezi od leta 2005, leta 2014 sta se poročila, a se čez dve leti že razšla. Njuna ločitev je bila dokončna leta 2019.

