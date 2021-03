Angelina Jolie: Imam dokaze, da je bil Brad Pitt nasilen

Iz vloge, ki je bila vložena pretekli teden, je razvidno, da je Angelina Jolie skupaj s šestimi otroki pripravljena predložiti dokaze in pričati o domnevnem družinskem nasilju s strani nekdanjega soproga Brada Pitta, poroča tabloid Us Magazine.

Vsi otroci nekdanjega para; 19-letni Maddox, 17-letni Pax, 16-letna Zara, 14-letna Shiloh ter 12-letna dvojčka Knox in Vivienne bi lahko pričali na sodišču v ločitvenem postopku svojih staršev.

Vir blizu Pitta je za tabloid dejal, da gre za "le še eno namero Angeline", da škoduje nekdanjemu možu.

"V zadnjih štirih letih in pol je Angelina podala številne trditve, ki so bile pregledane in neutemeljene," je razložil vir in dodal, da "Angelina izrablja otroke, da škodi Bradu" ter da je to njen že "četrti ali peti poskus".

Igralka pravi, da je skupaj z otroki pripravljena tudi pričati. Foto: Cover Images

Za skrbništvo se dogovarjata že leto in pol

Zvezdnika sta se razšla že leta 2016, uradno ločena pa sta bila šele tri leta kasneje, vendar s sestajanjem na sodišču še nista zaključila, ker imata še vedno nedorečeno skrbništvo nad petimi otroki (šesti, Maddox, je že odrasel) in skupnimi financami.

Poleti 2019 so mediji poročali, da si želita deljenega skrbništva, a se je odtlej zapletalo pri marsičem, med drugim tudi zaradi Angelininih pomislekov glede sodnika in sumov, da imata Pittova odvetnika z njim "sumljivo razmerje".

Februarja je 45-letna igralka v intervjuju za Vogue glede skrbniške vojne razkrila, da so bila "zadnja leta precej težka", in dodala, da se trenutno osredotoča na "zdravljenje svoje družine". "Počasi se sestavljamo, občuti se kot taljenje ledu in vračanje krvi v moje telo," je opisala.

