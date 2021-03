Angelina Jolie za rekordno ceno prodala sliko, ki ji jo je podaril Brad Pitt #video

Igralka Angelina Jolie je od ponedeljka bogatejša za skoraj deset milijonov evrov. Na dražbi v Londonu je namreč prodala sliko, ki jo je naslikal nekdanji britanski premier Winston Churchill, njej pa jo je leta 2011 podaril nekdanji mož Brad Pitt.

Gre za sliko Tower of the Koutoubia Mosque (Minaret mošeje Koutoubia), ki jo je Churchill, v prostem času navdušen slikar, naslikal leta 1943 v Marakešu v Maroku in jo podaril takratnemu ameriškemu predsedniku Franklinu D. Rooseveltu. Pozneje je zamenjala več lastnikov in se na koncu znašla pri enem najbolj znanih hollywoodskih parov.

Foto: Christie's

Zakaj je zvezdnica prodala sliko, ni znano, nedvomno pa je jasno, da Pitt, s katerim ločitveno vojno bijeta že več let, dobro oceni vrednost umetnin.

Za to Churchillovo sliko je namreč leta 2011 odštel okoli 2,5 milijona evrov, dražbena hiša Christie's je zdaj ocenila, da jo bodo prodali za slabe tri milijone evrov, na koncu pa je bil izkupiček več kot trikrat višji: Joliejeva je zanjo dobila 9,5 milijona evrov, kar je najvišja cena, ki jo je do zdaj dosegla kakšna Churchillova slika.

Churchillov podpis z začetnicami v kotu slike Foto: Reuters

Novi lastnik slike je anonimni kupec iz Belgije, ki je sicer na dražbi kupil še dve drugi Churchillovi sliki, skupno je zanje plačal okoli 13 milijonov evrov.

