Angelina Jolie priznala: "Zadnja leta so bila precej težka" #video

Priznana ameriška igralka je za revijo Vogue dala obsežen intervju, v katerem se je dotaknila tudi ločitve od Brada Pitta, in tega, kako težka so bila zadnja leta zanjo ter za njenih šest otrok.

"Zadnja leta so bila precej težka," je odkrito priznala Angelina Jolie, ko je v svoj dom spustila novinarje in fotografe britanske izdaje revije Vogue, ter dodala, da se trenutno osredotoča na "zdravljenje svoje družine". "Počasi se sestavljamo, "kot taljenje ledu in vračanje krvi v moje telo"."

Angelina in Brad Pitt namreč še nista končala boja za skrbništvo nad njunimi otroki in razrešila težav s skupnimi financami, nazadnje pa se je še dodatno zapletlo, ker je imela Angelina pomisleke glede sodnika. Več preberite tukaj.

Reviji je razkrila tudi kanček iz življenja z nekdanjim možem Bradom, s katerim sta bila sprva v dolgoletnem razmerju, nato pa sta se po zgolj dveh letih zakona razšla. Kljub še ne razrešenim skrbništvom, si je 45-letna igralka novi dom našla le pet minut stran od Bradovega, saj si želi, da bi "otroci živeli blizu svojega očeta".

Angelina in Brad imata skupaj šest otrok: 19-letnega Maddoxa, 17-letnega Paxa, 16-letno Zaharo, 14-letno Shiloh ter 12-letna dvojčka Knoxa in Vivienne.

Od akcijske junakinje do mame, ki mora previdno skakati po trampolinu

Za Vogue je še dodala, da se v štiridesetih letih svojega življenja počuti bolje, kot se je takrat, ko je bila mlada, zato se tudi veseli vstopa v petdeseta. "Zdi se mi, da bom takrat na vrhuncu," je dejala, čeprav se njenim otrokom ne zdi tako. Nekoč je namreč igrala v akcijskih filmih in izvajala številne kaskaderske podvige, zdaj pa jo otroci opozarjajo, naj bo previdna na trampolinu. "Kaj ni to smešno?"

Zvezdnica je novi dom zase in za svoje otroke našla v starem domovanju legendarnega ameriškega režiserja in producenta Cecila B. DeMilla, za katerega je odštela 24,95 milijona ameriških dolarjev (okrog 20,7 milijona evrov). V vili, ki je bila zgrajena leta 1913, se počuti odlično, čeprav je sprva čutila nekaj pritiska. "Počutila sem se, kot da sem se prikradla tja, kjer sta se družila DeMille in Chaplin. Najbolj mi je všeč, da tu ni sobe za zabavo, temveč veliko potk in krajev za sprehod in razmišljanje. Zelo sem srečna, da imamo to v tem času."

Preverite tudi: