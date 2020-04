Film, ki sta ga Angelina in Brad posnela na medenih tednih

Sobotni večer bo na Planetu zaznamovala filmska premiera, saj bo ob 23. uri na sporedu ljubezenska drama Ob morju (By the Sea), ki jo je režirala Angelina Jolie. Zvezdnica je za film spisala tudi scenarij in s takratnim možem Bradom Pittom zaigrala v glavni vlogi. V celovečercu igrata tudi francoska igralca Melanie Laurent in Melvil Poupaud.

Nekdanja zakonca sta film posnela med medenimi tedni na malteškem otoku Gozo, dogajanje pa je postavljeno v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Nekdanja plesalka Vanessa in njen mož, pisatelj Roland, se spoprijemata s krizo v zakonu. Ko se nastanita v mirnem hotelu ob morju in začneta opazovati tamkajšnje prebivalstvo, počasi uvidita svoja prava hrepenenja, zato usodno soočenje njunih kaotičnih čustev postaja neizbežno.

Film o izgubi in trdoživosti ljubezni

Kot je povedala Angelina Jolie, film govori o razmerju, ki ga pretrese izguba, in o trdoživosti ljubezni ter poti do okrevanja in sprejemanja. Drama Ob morju ni bila zasnovana kot komercialna uspešnica, ampak si je Angelina želela, da bi nagovorila zahtevnejše občinstvo, na pisanje scenarija pa je vplivala tudi smrt njene matere leta 2007, s katero sta bili zelo povezani. Tudi za umestitev dogajanja v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja se je odločila, ker je njena mama oboževala filme iz tega obdobja.

Prvi film, ki sta ga Angelina in Brad posnela po Gospodu in gospe Smith

Angelina je pred tem režirala že čustveni drami V deželi krvi in medu (In the Land of Blood and Honey) ter Neuklonljiv (Unbroken), z Bradom pa sta bila poročena med letoma 2014 in 2019. Tudi spoznala in zaljubila sta se na snemanju, ko sta leta 2005 skupaj nastopila v akcijski uspešnici Gospod in gospa Smith (Mr. & Mrs. Smith), deset let kasneje pa sta v drami Ob morju znova stopila skupaj pred kamere. Filma se sicer po finančni uspešnosti ne moreta primerjati, po svoje pa sta zaznamovala začetek in konec razmerja nekdaj najbolj zvezdniškega para v Hollywoodu.

Ljubezenska drama Ob morju (By the Sea) bo na Planetu na sporedu v soboto, 4. aprila, ob 23. uri.

