Oče Angelini Jolie svetoval, naj zakoplje bojno sekiro z Bradom Pittom

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko pustolovščino Zaklad pozabljenih: Knjiga skrivnosti (National Treasure: Book of Secrets), ki je nadaljevanje uspešnice Zaklad pozabljenih (National Treasure). V filmu igra tudi Jon Voight, ki je svoji hčerki Angelini Jolie svetoval, naj zakoplje bojno sekiro s svojim nekdanjim možem Bradom Pittom in njegovo nekdanjo ženo Jennifer Aniston.

Igralca Brad Pitt in Angelina Jolie sta septembra 2016 oznanila, da se ločujeta. Skoraj leto in pol kasneje, februarja 2018, se je končala tudi zveza nekdanje žene Brada Pitta Jennifer Aniston, ki se je razšla z igralcem Justinom Therouxom.

Medtem ko sta Jennifer in Justin še danes v prijateljskih odnosih, tega ne moremo trditi za Brada in Angelino. Že skoraj štiri leta bijeta umazano ločitveno bitko in se na sodišču borita za skrbništvo nad svojimi šestimi otroki.

Olje na ogenj so prilile govorice o ponovno vzcveteli ljubezni med Bradom in Jennifer, potem ko so ju letos skupaj videli na podelitvi nagrad Združenja filmskih igralcev (SAG Awards). Oboževalci so internetne strani napolnili z govoricami o tem, da naj bi Angelina zaradi tega kuhala zamero do Jennifer in celo načrtovala udarec nazaj.

Foto: Getty Images

Igralec Jon Voight, oče Angeline Jolie, se do zdaj nikoli ni vtikal v hčerkino ljubezensko življenje, ampak ker je z Bradom postal zelo dober prijatelj, tokrat ni bilo tako. Že štiri leta miri strasti med hčerko in njenim nekdanjim možem.

"Želim si samo tisto, kar je najboljše tako za Angelino kot Brada in seveda moje vnuke." Zaradi tega je Jon hčerki tudi dobronamerno svetoval, naj v prid vseh končno razreši spor s svojim nekdanjim možem, prav tako pa naj zakoplje bojno sekiro z Jennifer Aniston.

Očeta Angeline Jolie Jona Voighta boste lahko nocoj ob 20. uri na Planetu videli v akcijski pustolovščini Zaklad pozabljenih: Knjiga skrivnosti.

