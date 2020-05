Na zmenek peljal Angelino, potem na skrivaj spal s Farah

Da je imel legendarni Mick Jagger od nekdaj nadvse rad žensko družbo in da je imel ogromno ljubimk, ni nobena skrivnost. A knjiga o njem razkriva, da je menda želel osvojiti tudi Angelino Jolie in ko je ta končno odšla na zmenek z njim, si je tam privoščil hiter intimni odnos z drugo igralko, in sicer s Farrah Fawcett.

Legendarni Mick Jagger je menda med rjuhe spravil kar štiri tisoč žensk. Foto: Getty Images

Šestinsedemdesetletni rock zvezdnik Mick Jagger je v svojem življenju med rjuhe spravil številne znane in manj znane obraze. Govori se, da je spal s kar štiri tisoč ženskami in da so na seznamu njegovih enkratnih ali občasnih ljubimk tudi zveneča imena, kot so Carla Bruni, Uma Thurman in Farrah Fawcett.

Z zadnjo si je menda privoščil hiter seks kar na zabavi, kamor je pripeljal drugo igralko, in sicer Angelino Jolie, pisanje v knjigi Christopherja Andersona z naslovom Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger povzema portal The Mirror. Angelini je Jagger dvoril kar dve leti. Nad njo se je navdušil, ko je nastopila v spotu njegove skupine The Rolling Stones za skladbo Anybody Seen My Baby?. A ker je bila igralka takrat še poročena s svojim prvim možem Jonnyjem Leejem Millerjem, so Jaggerjeve prošnje ostale dve leti neuslišane.

Na zmenek je menda peljal Angelino Jolie, v postelji pa pristal s Farrah Fawcett. Foto: Getty Images

Ko pa se je Angelina ločila in je Jaggerju po številnih telefonskih klicih in sporočilih takrat nekaj malo kot 20 let staro igralko končno uspelo prepričati, da gre za zmenek z njim, jo je tam pustil samo ter si privoščil hitro afero s Farrah. "Bilo je le mimobežno, a zanimivo je, da se je zgodilo, ko sta se Angelina Jolie in Mick skupaj udeležila zabave, nato pa je on izginil s Farrah," piše v knjigi.

A Angelina je kljub slabemu začetku Jaggerju dala še eno priložnost. Njuna afera, ki se je večkrat končala in spet začela, je menda nato trajala nekaj časa, trditve iz knjige še navaja The Mirror.